16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Алтайском крае

В Алтайском крае за неделю, с 18 по 24 ноября, зарегистрировано 16,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это примерно на 5% выше, чем в прошлом году. Большая часть заболевших – дети до 14 лет.
В регионе зарегистрированы случаи заболевания риновирусами и риносинцитиальными вирусами. Отметим, 75,8% заболевших – дети, сообщает краевой Роспотребнадзор.
«Учитывая сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями», - говорится в сообщении ведомства.
Продолжается иммунизация против гриппа. На 29 ноября прививки поставили более 1 млн человек (46,2%).
С 11 по 17 ноября в Алтайском крае зафиксировано 14,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ