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16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Алтайском крае

Новости
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В Алтайском крае за неделю, с 18 по 24 ноября, зарегистрировано 16,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это примерно на 5% выше, чем в прошлом году. Большая часть заболевших – дети до 14 лет.

В регионе зарегистрированы случаи заболевания риновирусами и риносинцитиальными вирусами.  Отметим, 75,8% заболевших – дети, сообщает краевой Роспотребнадзор.

«Учитывая сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями», - говорится в сообщении ведомства.

Продолжается иммунизация против гриппа. На 29 ноября прививки поставили более 1 млн человек (46,2%). 

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Автор: Политсиб.ру

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