Минприроды РФ возложило ответственность за работу мусорных операторов на глав регионов

Новости 02.12.2019 11:45 1182

В некачественной работе мусорных регоператоров и плохом обращении с отходами виноваты региональные власти. Такое сообщение сделал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, пишет «Интерфакс».

«Когда регоператором стало лицо, не имеющее оборотных средств, а только ручку в кармане, то ответственность за это полностью лежит на плечах губернаторов. Это они формируют задание и технические требования для участников конкурса», - заявил Кобылкин.

Он уточнил, что если у операторов отсутствуют перевозочные мощности и сортировочные комплексы, и отсутствует инвестсоставляющая, то «скорее всего, эти регоператоры лягут на бок и рано или поздно уйдут с рынка».

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Кобылкин напомнил, что на сегодняшний день в России работает примерно 200 региональных операторов. По его словам, не трагедии в том, что работу оставляют заведомо слабые игроки, так как впоследствии на их место придут компании со стабильным финансовым и производственным положением.

«Такой вариант развития событий нами был спрогнозирован, но все-таки хочется, чтобы было больше достойных и сильных компаний. Чем больше таких работает, тем прозрачнее и конкурентнее среда», - пояснил глава Минприроды.

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Он выразил желание в появлении «регоператора-бизнесмена», который своими деньгами полностью отвечал бы перед государством и населением за свои действия. Помимо этого, в качестве дальнейшей эффективной работы, Дмитрий Кобылкин призвал отделить глав регионов и местную власть от регоператоров для того, чтобы последние согласовывали свою деятельность с Российским экологическим оператором.

«Хочется, чтобы местные власти не вмешивались в рабочие процессы, а только видела и спрашивала результаты работы», - подытожил министр.

Около месяца назад в целях снижения риска прекращения оказания услуг по обращению с ТКО Кобылкин поручил обратить особое внимание на деятельность региональных операторов из 16 субъектов России. В этот список вошли Алтайский и Красноярский край. Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томкая, Челябинская области. А также республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тывы и Кабардино-Балкарии.

Вместе с тем, министр поручил РЭО и Росприроднадзору разобраться с ситуацией по полигонам в Бийске, где местные власти ввели режим ЧС из-за «мусорного коллапса» в городе.