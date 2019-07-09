Алтайским сельчанам будут выдавать льготные кредиты на благоустройство домов

Новости 02.12.2019 10:39 277

В Алтайском крае с 2020 года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов, пишет РБК.

Как стало известно, правительство будет субсидировать процентные ставки, чтобы для граждан они не превышали 5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Поясним, с 1 января граждане смогут обратиться в уполномоченные банки за кредитом для проведения в дом центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации или отопления. Кроме того, кредит можно будет взять на ремонт жилья по договорам подряда, поясняется в документе.

Отмечается, что размер кредита для большинства регионов ограничен - 250 тысяч рублей. До 300 тысяч могут получить проживающие в Ленинградской области и регионах Дальнего Востока.

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Кстати, полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области. Кредитный договор не должен превышать срока пять лет, следует из постановления.

Добавим, правительство ранее выделило 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий. Госпрограмма направлена на поддержание сел и обеспечение более комфортных условий жителей.