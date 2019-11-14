Дела о смертельных ДТП в Новоалтайске могут «замять»?

Новости 02.12.2019 10:05 311

В Новоалтайске произошло два ДТП со смертельным исходом, родственники пострадавших нашли в них определенные сходства. Речи идет об авариях, которые произошли с разницей в три месяца, пишет «ТОЛК».

Так, 4 августа этого года под колесами иномарки погиб 27-летний Алексей Богданов. 9 ноября уже другой водитель сбил насмерть 37-летнего Вячеслава Исакова. В обоих случаях родственники погибших мужчин опасаются, что эти дела будут «замяты».

Уголовное дело не возбудили

Первое ДТП произошло 4 августа около 20.30 на улице Прудской, 15, в районе магазина «Ярче», куда и шел погибший. Трагедия произошла на участке дороги, где нет пешеходного перехода.

Родная сестра погибшего Алеся Стройнова рассказала о том, что, со слов свидетельницы, ее брат вышел на проезжую часть, разговаривая по телефону.

В следующее мгновение он уже подлетел вверх, попав под колеса автомобиля Toyota Sprinter. Получилось так, что он дважды ударился о кузов автомобиля, а уже после этого рухнул на асфальт.

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«Самого момента наезда машины на моего брата я не видела, но мы с мужем стали свидетелями, как водитель той самой иномарки, которая сбила Лешу, проехал несколько метров и только потом остановился. Первым делом он начал осматривать свою машину», – отмечает Алеся Стройнова.

Первая карета скорой помощи появилась очень быстро, поскольку она находилась в соседнем дворе. Алексею сразу оказали неотложную помощь, а после этого приехал реанимобиль, который увез пострадавшего в реанимацию городской больницы № 1 Барнаула. Через шесть часов Алексей Богданов скончался, не приходя в сознание. 29 ноября Алеся Стройнова вновь обратилась в прокуратуру, чтобы обжаловать это решение.

Еще одно загадочное ДТП

9 ноября Вячеслав Исаков отдыхал с друзьями в сауне. Почему-то он решил пойти домой пешком, а его товарищи через некоторое время поехали вслед за ним на такси. В итоге именно эта машина и сбила мужчину на улице Промплощадка. Эти подробности рассказал двоюродный брат погибшего Александр Шкурин.

В частности, он утверждает, что водитель машины, которая наехала на Вячеслава, не включил фары, хотя на улице было темно. По роковому стечению обстоятельств на этом участке дороги нет тротуара. Погибший мужчина шел по краю проезжей части, с правой стороны.

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«Уже после похорон мы начали интересоваться, как продвигается расследование случившегося. Когда мать Славы пришла забирать вещи, которые были при нем, ей сказали, что о возбуждении уголовного дела не может идти и речи. Нас это, конечно, не устраивает. Сейчас мы собрали записи с камер видеонаблюдения, где видно, что машина, которая сбила брата, действительно ехала с выключенными фарами», – пояснил Александр Шкурин.

Сегодня родственники погибшего Вячеслава Исакова переживают, что им точно так же, как и в ситуации с гибелью Алексея Богданова, будет отказано в возбуждении уголовного дела.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю нам пояснили, что проверка по факту этого ДТП еще продолжается и пока рано делать какие-то выводы.