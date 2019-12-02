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Требуется мэр. Прием документов на должность главы города стартует в Барнауле

Новости
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На текущей неделе стартует прием документов от желающих участвовать в конкурсе на должность главы Барнаула. Первые кандидаты могут это сделать уже в четверг, 5 декабря. Ожидается, что общее число соискателей не превысит 5-6 человек.

Документы будут принимать в течение двух недель, по 19 декабря включительно. 6 февраля 2020 года состоится конкурс, где комиссия назовет имена кандидатов, прошедших отбор. 14 февраля на заседании Барнаульской гордумы пройдет голосование депутатов, по результатам которого и будет определен глава города.

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Напомним, первое заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы города прошло 12 ноября. Председателем конкурсной комиссии выбран министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, заместителем – председатель БГД Галина Буевич, секретарем – зампредседателя БГД Сергей Струченко.

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Ранее губернатор Алтайского края назначил пять членов конкурсной комиссии. В их число вошли министры транспорта (Александр Дементьев) и промышленности (Александр Климин), начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Альберт Лунев.

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Другая половина комиссии представлена депутатам БГД. Помимо Буевич и Струченко, это три председателя комитетов: по бюджету, налогам и финансам (Андрей Солодилов), по законности и местному самоуправлению (Иван Огнев), по экономической политике и собственности (Валерий Касплер).

Первым официально озвученным кандидатом на пост барнаульского градоначальника стала депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева. Что касается кандидатов от других партий, то известно о решении «Справедливой России» бойкотировать конкурс на пост сити-менеджера. В ближайшее время своего кандидата назовет ЛДПР. Возможно, на конкурс заявится и пенсионер Владимир Барсуков, который претендовал на пост градоначальника уже три раза: в 2010, 2012 и 2015 годах.

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Еще один потенциальный кандидат - Андрей Крылов из "Партии Роста" - передумал подавать документы вскоре после того, как его лишили членства в партии.

Напомним, экс-глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий 15 августа. Врио главы города назначен его зам Вячеслав Франк.

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Автор: Политсиб.ру

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