Бийские полицейские отвели подростков в храм

Новости 02.12.2019 9:35 239

В минувшую пятницу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали экскурсию подростков в Успенский кафедральный собор Бийска в рамках морально-нравственного воспитания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В трапезной ребят угостили согревающими напитками со сладостями. Во время чаепития отец Даниил рассказал, как живут священнослужители, описал основные таинства церкви, а также объяснил - что такое молитва и зачем люди молятся. Затем в соборе священник рассказал подросткам о канонах православной церкви. Вместо предполагаемых тридцати минут экскурсия продлилась почти два часа. Молодые люди с большим вниманием слушали священника и задавали множество вопросов, ни один из которых не был оставлен без ответа.

В прошлом году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил о важности нравственного воспитания на торжественном заседании президиума Межрелигиозного совета России, посвященном 20-летию со дня основания этой организации.

«Как важно, чтобы современные люди поняли, что общество без этих нравственных основ, реально существовать не может. Одним законодательством невозможно управлять людьми, потому что помимо законодательства должны быть такие побудительные причины у человека исполнять это законодательство, которые будут предотвращать его нарушения и совершение преступлений», – заявил предстоятель Русской православной церкви.

Отметим, что Бийск регулярно упоминается в контексте нетривиально организованной работы с детьми. Так, в этом году город нестандартным образом решил проблему жилья для детей-сирот. Кроме того, в Бийске уже шестой год реализуется инновационный проект по социализации школьников.

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