Куда смотрят правоохранители? Барнаульские чиновники несколько лет избивали пенсионерку

Новости 02.12.2019 7:10 1657

Барнаульская пенсионерка Любовь Сизикова обратилась в редакцию «Политсибру». Собеседница рассказала, что с января 2016 года ее регулярно избивали двое соседей по коммунальной квартире – Алексей Малютин, занимавший должность старшего казначея Управления федерального казначейства по Алтайскому краю и Татьяна Паутова. Последняя работала в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула, а затем в управлении экономического планирования Минтранса Алтайского края.

«Избивали меня до такой степени, что "скорую помощь" вызывали прямо в полицию и уносили меня на руках. Малютин избивал меня три раза, а Паутова – семь раз <…> У меня была отбита вся паховая зона, я месяц не могла нормально ходить и ползала на коленях», - рассказала Сизикова.

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«Четыре года полиция наблюдает, как издеваются над человеком»

Как сообщила Сизикова, в отношении Паутовой неоднократно направлялись заявления о возбуждении уголовного дела по трем эпизодам избиения. Все они попадали на судебный участок №4 Октябрьского района – к судье Бабаскиной. Однако та возвращала документы назад, утверждая, будто бы они неверно оформлены. Здесь следует отметить, что бумаги составлялись адвокатами, которых у Сизиковой сменилось уже двое. Более того, Октябрьский районный суд, куда пенсионерка обратилась с жалобой, признал, что все оформлено верно.

С помощью адвоката Дениса Егояна Сизиковой удалось добиться передачи 3 эпизодов уголовного дела другому судье – Шмидт (участок №3 Октябрьского района). Все три касались Паутовой, по всем она была признана виновной. Однако в ходе разбирательств Паутова, по словам пенсионерки, совершила еще четыре избиения Сизиковой. Как объяснила потерпевшая, по этим фактам также были поданы заявления в суд, однако уже без участия Егояна. Сизикова сообщила, что они были направлены все той же Бабаскиной, которая традиционно их все «завернула».

«Она не рассматривает 11 уголовных дел (видимо, имеются в виду не дела, а эпизоды – прим.ред.) по избиению, вы представляете? Мне 65 лет, я ничего не хочу сказать, но четыре года полиция наблюдает, как издеваются над человеком», - говорит пенсионерка.

По словам Сизиковой, помимо многократных избиений имели место факты порчи ее имущества соседями – пенсионерке ломали шкафы, резали одежду, ломали стиральную машину, заливали клеем дверной замок, воровали вещи из комнаты. Женщина много раз обращалась в полицию, однако мало чего добилась: по ее словам, заявления, которые поступают на Малютина, куда-то исчезают.

Как утверждает Сизикова, Малютин являлся родным дядей замначальника полиции Октябрьского района (информация на 2016 год), на территории этого района и расположена вышеупомянутая квартира.

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«Как люди с тремя уголовными делами занимают такие должности?»

Интересно, что Паутова меняла место работы как раз в период разбирательств. Признанная виновной по трем эпизодам уголовного дела женщина, уволившись из мэрии, устроилась в отдел управления алтайского Минтранса по экономическому планированию.

«Как люди с тремя уголовными делами (видимо, вновь подразумеваются эпизоды – прим.ред.) занимают такие должности», - задает риторический вопрос Сизикова.

После того, как пенсионерка показала решения суда юристу из Минтранса, Паутова была оттуда уволена.

«После этого продолжается еще большее насилие надо мной – колющие предметы, ножи, втыкает вилку в меня. Очень страшно», - говорит пенсионерка.

В декабре 2018 года Паутова умерла. Как утверждает Сизикова, причиной ее смерти стал цирроз печени, развившийся на почве алкоголизма.

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«Моральное осуждение»

Малютин, по словам Сизиковой, украл из ее комнаты телефон и пачку фотографий, на которых были зафиксированы следы побоев, нанесенных пенсионерке. При обыске у Малютина было найдено и то, и другое. Однако, как рассказала Сизикова, судья Бабаскина рассмотрела дело лишь о телефоне, похищенном, якобы, с общей территории. Малютин получил штраф в размере 2,5 тысяч рублей. В полиции Сизиковой посоветовали установить в квартире камеры видеонаблюдения. Женщина послушалась совета, однако Малютин, по ее словам, уничтожал их четыре раза.

Также пенсионерка обращалась по месту работы Малютина и сообщала о его поведении. Комиссия вынесла казначею моральное осуждение за подрыв авторитета ведомства.

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За четыре года было подано несколько десятков заявлений в полицию. Но женщина по-прежнему страдает от притеснений. Сизикова снова обратилась к адвокату Денису Егояну. В настоящее время он готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

UPD:



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю Все заявления и обращения, с которыми жительница Барнаула Л.Н. Сизикова обращалась в органы внутренних дел, приняты и зарегистрированы. В соответствии с действующим законодательством по ним были проведены проверки. По фактам причинения телесных повреждений потерпевшей возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Собранные материалы были переданы в мировой суд для принятия решений. Мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского района г. Барнаула соседка по коммунальной квартире, причинявшая побои пострадавшей, была признана виновной и подвергнута штрафу в размере 7 тысяч рублей. ГУ МВД России по Алтайскому краю.