ЖК «Демидов Парк» рискует стать «ледовым дворцом»: в квартирах +5° С

Новости 02.12.2019 8:45 571

Застройщик ЖК «Демидов парк» находится в процедуре банкротства, в то время как сам дом переживает ЧП. Выяснилось, что система отопления спроектирована в новостройке с ошибками, для сибирских морозов здание не приспособлено, передают «Вести 22».

На сайтах недвижимости массово появились объявлениями о продаже квартир в новоалтайском «Демидов парке». Не секрет, что дом строили со скандалами и вмешательством властей. Теперь продавцы жилья непременно указывают: дом сдан, квартиры тёплые. А коммунальные платежи очень маленькие из-за собственной котельной.

Многие новоселы бьют тревогу и латают дыры в стенах своего жилья. Жильцы рассказали, что воды горячей у них нет, лифт работает один и то с перебоями.

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Ксения Сухинина, владелица квартиры в ЖК «Демидов парк»:

«Выходит на солнечную сторону, мы считали, что здесь будет самая тёплая комната, мы отдали её ребёнку. Но здесь самая большая температура + 5° С с конца октября и весь ноябрь. Больше она не поднимается. Обогреватели в каждой квартире работают круглосуточно: так удаётся поднять температуру до + 14° С. За расходом электричества следить устали: в сутки у некоторых счётчик наматывает по 70 киловатт.

Валерий Сухинин, владелец квартиры в ЖК «Демидов парк»: - За месяц выйдет две с лишним тысячи киловатт. Я должен 5-6 тысяч за трёхкомнатную уплатить за отопление и плюс еще тысяч 8 за электричество. В многочисленных незаселённых квартирах от холода полопались трубы. Вода быстро превратилась в сплошной лёд. Звонки в управляющую компанию из многострадального дома поступают ежедневно.

Накануне в дом приехала краевая комиссия: представители администрации Новоалтайска и управляющей компании, также были приглашены сотрудники госинспекции и Минстроя, техники и эксперты тепловых сетей.

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По словам директора управляющей компании «Успех» Алексея Ткаченко, перебои с отоплением могли возникнуть по нескольким причинам. «То ли дело в проводке многоквартирного дома, то ли тяговой подстанции, пока неизвестно. Было два лабораторных испытания проведено, но внятного ответа никто не дал. Сейчас нанимаем нашу горэлектросеть, направили им письмо. В квартиру пенсионерки Надежды Егоровны комиссию ведут уже сами чиновники администрации Новоалтайска. Они здесь были в период недавних морозов, которые бабушка пережила, будто блокаду. Сейчас её стена оттаяла. Проверяющие решают взглянуть на проблему снаружи: к дому подгоняют аварийно-спасательную службу. Специалисты демонтируют фасадную плитку. Тепловой отсечки нет, бетон промерзает насквозь, комментируют снизу.

Как рассказали эксперты, к работе котельной вопросов нет, тепло подаётся по нормативу. А вот сама система отопления в доме не отрегулирована, да и рассчитана система на пятиэтажный дом. Потому и тепло здесь только на верхних этажах.

Ситуацию обостряет и тот факт, что 200 с лишним квартир в «Демидов-парке» теперь принадлежат краю, и в них планируют заселять медиков.

Директор управляющей компании «Успех» Алексей Ткаченко добавил, что по итогам осмотра спецкомиссией будет создана рабочая группа, которая сделает оргвыводы и наметит мероприятия по исправлению данной ситуации.

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