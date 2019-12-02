Sim-карты, налоги, лекарства: что изменится в жизни россиян в конце 2019 года

Новости 02.12.2019 7:40 1616

Изменение в сим-картах, ужесточение наказания за продажу лекарств, налоги и другое. Читайте о самых актуальных переменах в жизни россиян в последний месяц уходящего года.

С 1 декабря начнут маркировать больше товаров

С начала декабря был расширен список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Вместе с алкоголем, сигаретами и обувью, в перечень попадут духи, туалетная вода, шины и пневматические резиновые покрышки. Также в списке будет одежда из натуральной или композиционной кожи.

Помимо этого, в маркировочный лист включат женские и детские вязаные блузки, верхнюю одежду, постельное, туалетное и кухонное бельё, фотокамеры и лампы-вспышки.

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С 1 декабря Россия взялась за сим-карты

Аутентификацию и идентификацию абонентов сотовых сетей будут вести при помощи криптографии. Абоненты разницу не почувствуют, однако она будет ощутима для специалистов. С декабря на сим-картах появятся российские шифры, взамен иностранным.

С 1 декабря ужесточат наказание за продажу психотропных лекарств

В перечень сильнодействующих препаратов, за продажу и хранение которых предусмотрена уголовная ответственность, включили прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они отпускаются только по рецепту. Их часто пытаются приобрести наркозависимые люди. Эти лекарства оказывают сильное влияние на психику.

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2 декабря истекает срок уплаты налогов для физлиц

Последний день для уплаты налогов за 2018 год. Речь идет об имущественных, земельных и транспортных налогах. По закону, физическое лицо обязано оплатить налог на основании соответствующего уведомления, которое налоговый орган обязан направить адресату не позднее 30 дней до наступления срока оплаты. Пользователи сайта ФНС уведомления получают в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

Обычно платить налоги необходимо до 1 декабря (включительно), однако в 2019 году этот день выпал на воскресенье, поэтому финальную дату перенесли на один день.

С 31 декабря граждане получат право на финансовую помощь в случает ЧС

Государственные органы регионов России получат право выплачивать населению финансовую помощь и единовременные пособия при ликвидации ЧС федерального и межрегионального характера из местных бюджетов.

Возмещение понесенных регионами расходов на указанные цели будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством России.