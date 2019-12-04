Бизнесмены проведут встречу и расскажут, как основать свое дело в Алтайском крае

Новости 02.12.2019 11:10 328

Первая в Алтайском крае конференция «Алтай – земля возможностей. Творчество и бизнес» пройдет в Барнауле в понедельник, 2 декабря, в 14.00. Об этом «Политсибру» сообщил один из организаторов мероприятия, пиар-специалист Алиса Ламберт.

Конференция пройдет по адресу ул.Мало-Тобольская, 19 (управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры).

По словам Алисы Ламберт, цель мероприятия – аккумулирование знаний и опыта спикеров в единую концепцию использования бренда Алтайского края в бизнесе. Кроме того, актуальность мероприятия обусловлена потребностью предпринимателей в использовании бренда Алтая, а также желанием монетизировать свое творчество.

«На форуме участников ожидает знакомство и общение с представителями власти, бизнеса, искусства и творчества. Спикеры поделятся опытом своего творческого пути, который, безусловно, вдохновит участников на реализацию новых проектов. Все спикеры связаны с Алтаем, любят свой регион, и верят, что родная Земля всем помогает реализовываться, творить, развиваться и зарабатывать», - сказала Ламберт.

В качестве спикеров конференции выступят:

Начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Он зачитает доклад о мерах государственной поддержки предпринимательства.

Директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков. Тема его доклада «Успешный бизнес - Ваше призвание, наша поддержка».

Одна из основательниц шатра «Монблан» Анна Усова и дизайнер Юлия Шадрина, расскажут про свой проект «Алтай Сокровенный». Еще один основатель «Монблан» Ольга Жуковская, позднее, вместе с Анной Усовой выступят в докладом «Природа Алтая как источник вдохновения бизнес идей».

Художница-символист, создательница энергокартин в древней технике золочения, автор первой онлайн школы арт-трансформации Елена Карлова расскажет, как творчество сделать бизнесом.

Также в числе выступающих будут руководитель художественного салона «Турина гора» Владимир Москвитин, замгендиректора по вопросам с органами власти, «Алтайвитамины трейдинг» Татьяна Богданчикова, лайф-коуч Елена Дьяконова, председатель Молодёжного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин и другие.

На мероприятии гостей будет ждать розыгрыш подарков от каждого спикера, дегустация алтайских блюд, напитков и десертов от партнеров мероприятия и много полезной информации, которая поможет каждому найти и реализовать свой творческий потенциал.