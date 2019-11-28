Елочка мне нравится: главные лесные красавицы городов Сибири

Новости 30.11.2019 20:04 134

До Нового года остался месяц. Пора изучить госконтракты и выяснить, во сколько обошлись лесные красавицы городским бюджетам. Такой обзор сделали журналисты издания «Тайга.инфо».

Барнаул

На монтаж елки и праздничного городка на площади Сахарова из бюджета выделили 8,7 млн рублей. Кстати, на аналогичное оформление в прошлом году власти потратили около 7,3 млн рублей. Будет приобретено дополнительно 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур, более 7 метров разноцветной белт-лайт гирлянды для подсветки самой площади, а также светодиодный фонтан, который будет установлен на пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина. На данный момент уже начались работы по изготовлению новых усиленных конструкций горок, что позволит устроить на них более сложное оформление изо льда. Всего будет изготовлено одна средняя и четыре малые горки.

Новосибирск

Новогодние елки поставят в четырех местах — на площадях Ленина, Пименова, Карла Маркса и развилке Кошурникова-Фрунзе. По подсчетам «Тайги.инфо» это будет стоить 1,85 млн рублей. Плюс покупка елочных шаров и звезд, а также монтаж. Итоговая цена госконтракта — 2,2 млн рублей. В 2019 году ледовый городок впервые перенесут к театру оперы и балета. В театральном сквере также разместят новогоднюю елку и каток.

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Кемерово

В Кемерово установили искусственную ель за 18 млн рублей. Стоимость установки кремлевской елки втрое ниже. Стоимость установки главной новогодней елки на Соборной площади Кремля в прошлом году составляла всего 6 млн рублей. Главная ель Кузбасса имеет высоту около 20 метров, и вес более 3,5 тонн.

«Это вызвало большое обсуждение у кемеровчан, есть позитивные и негативные мнения. Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая, которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: треть веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300-500 тысяч рублей, при этом она стала бы короче на треть», - цитирует мэра Кемерово Илью Середюка «Интерфакс».

Ранее в России устанавливались и более дорогие ели. Так, в 2018 году власти Красноярска потратили на новогоднюю елку 51 млн рублей. В этом году здесь будет сразу две елки за 18,9 млн рублей — одна осталась с прошлого года, еще одна будет закуплена.

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Красноярск

В этом году красноярские власти потратят на установку новогодних елей 27 млн рублей. Их поставят на площади Революции и острове Татышев, а также еще в пяти районах Красноярска. Общая стоимость контрактов составляет около 33 млн рублей.

Остальные города

Бюджет Томска потратил на подготовку к Новому году 2 млн рублей. И это только расходы на освещение. Остальные деньги дали спонсоры. Иркутские власти выделили 3 млн рублей на монтаж новогодних елей и иллюминации к ним в нескольких районах. Про Абакан известно, что администрация выделит 6 млн рублей на строительство ледового городка. Судьба елки в столице Хакасии пока неизвестна. Власти еще не до конца определились с местом.