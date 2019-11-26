Кабмин может наказать губернаторов за рост дотационности — Республика Алтай в списке

Новости 30.11.2019 19:30 112

Губернаторов дотационных регионов могут начать наказывать вплоть до увольнение, если они продолжат неэффективно тратить деньги и не обеспечат рост доходов бюджета. Об этом говорится в постановлении правительства, проект которого разработан Минфином, сообщают «Известия». Эксперты предполагают, что таким образом «федералы» хотят воздействовать на регионы, которые привыкли в основном тратить.

В проекте сказано о соглашениях, которые регионы должны заключать с правительством. Представлен список «аутсайдеров» — тех, чьи федеральные дотации превышают 40 процентов собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов. В списке Минфина попали республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Крым, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия-Алания, Камчатский край и Севастополь.

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Для этих субъектов предлагают снижать дотации, обеспечить рост налоговых и неналоговых поступлений. Если этого не произойдет, то им могут урезать дотации на 2021 год, а также подвергнуть губернаторов дисциплинарным взысканиям.

Главы регионов пока не комментируют ситуацию. Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов считает, что Минфин размышляет о применении метода кнута и пряника, чтобы побудить регионы развивать реальный сектор экономики. Он понимает, что за счет сельского хозяйства, как основы экономики, на Кавказе многого не добьешься, но отмечают проблему принадлежности крупных предприятий. Когда такие якорные организации регистрируются в Москве, вместо родного региона.

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Общий долг регионов перед бюджетом РФ превышает 2 трлн рублей, поэтому власти все сильнее задумываются росте доходов региональных бюджетов. Первый зампред комитета по экономической политике Совфеда Сергей Калашников относится к этим мерам скептически.

— Я в их эффективность не верю. Что такое административное наказание для губернатора, кто его будет налагать? Если глава субъекта не справляется, снимать его надо, — заявил «Известиям» сенатор.

Он отмечает, что РФ только 17 регионов-доноров, остальные — дотационные. Если их начнут наказывать сокращением дотаций, то прежде всего пострадает население.

Профессор кафедры регионоведения Московского гуманитарного университета Алексей Скопин полагает, что таким образом федеральные власти собираются менять отношение к бюджетным деньгам на местах и побудить их зарабатывать самим.