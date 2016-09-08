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«Мария-Ра» открыла первую точку сети дешевых кофеен в Новосибирске

Новости
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«Мария-Ра» продолжает экспансию в крупные города Сибири. В Новосибирске она открыла первую точку своего нового проекта — кофеен Сoffee Rama. В Барнауле уже действует несколько таких точек. В них можно купить полуфабрикаты и несложную выпечку, свежевыжатые соки-фреши, кофе на вынос. Есть стойка со стульями на несколько человек. А еще можно подзарядить телефоны.

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В Новосибирске цена на кофе стартует с 35 рублей — это 220 мл американо. Фреши стоят от 19,5 рублей. Есть и популярные у подростков бургеры. Самый дорогой стоит 159 рублей. Впервые магазин подобного формата открылся в Барнауле в апреле. Очередная точка столицы Алтайского края, где скоро появится «Мария-Ра» нового формата — ТРЦ «Огни».

«Мария-Ра» — не первый ритейлер, который пробует силы в общепите. Купить кофе и разогреть продукты в микроволновке можно в «Ярче», но там нет посадочных мест.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: maria-ra.ru

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