Алтайским экологам раздали губернаторские гранты

В правительстве региона определили победителей конкурса на грант губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Победили 11 организаций из двух городов и четырех районов края. В их числе пять школ, два учреждения допобразования детей, две общественные организации, одно учреждение культуры, одно природоохранное учреждение.
Мнения на счет ООПТ разделились
Их проекты реализуют в 2020 году с привлечением школьников и молодежи. Победители конкурса получат финансовую поддержку проектов за счет краевого бюджета. Общий объем финансирования составил 1 млн рублей.
Тройка получателей самых крупных грантов выглядит следующим образом. Больше всего получила Алтайская краевая экологическая общественная организация «Моя малая родина» за экологический марафон «Зеленые колокола» — 155 тысяч рублей. Затем идет Алтайское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русско географическое общество» с эколого-просветительским проектом «Предгорья Алтая» — 151,5 тысяч рублей. Тройку замкнул музей ГМИЛИКА с проектам дворянской усадьбы — 135,5 тысяч рублей.
Возможно им запретят собирать там грибы и ягоды, косить сено, пасти скот, заниматься пчеловодством.