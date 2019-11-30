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Алтайским экологам раздали губернаторские гранты

Новости
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В правительстве региона определили победителей конкурса на грант губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Победили 11 организаций из двух городов и четырех районов края. В их числе пять школ, два учреждения допобразования детей, две общественные организации, одно учреждение культуры, одно природоохранное учреждение.

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Их проекты реализуют в 2020 году с привлечением школьников и молодежи. Победители конкурса получат финансовую поддержку проектов за счет краевого бюджета. Общий объем финансирования составил 1 млн рублей.

Тройка получателей самых крупных грантов выглядит следующим образом. Больше всего получила Алтайская краевая экологическая общественная организация «Моя малая родина» за экологический марафон «Зеленые колокола» — 155 тысяч рублей. Затем идет Алтайское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русско географическое общество» с эколого-просветительским проектом «Предгорья Алтая» — 151,5 тысяч рублей. Тройку замкнул музей ГМИЛИКА с проектам дворянской усадьбы — 135,5 тысяч рублей.

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Возможно им запретят собирать там грибы и ягоды, косить сено, пасти скот, заниматься пчеловодством.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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