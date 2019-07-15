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«Соловьев, будь мужиком»: КПРФ на Алтае проводит пикеты в поддержку Грудинина

Новости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал старт интернет-акции в поддержку кандидата в президенты 2018 года Павла Грудинина. Название акции — #МыВсеГрудинин. Каждый пользователь может опубликовать этот хештег в соцсетях под любым постом, фото или видео, если хочет поддержать директора совхоза им. Ленина.

Митинги и пикеты в поддержку Грудинина на Алтае обрели «местное» наполнение

Митинги и пикеты в поддержку Грудинина на Алтае обрели «местное» наполнение

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«Сегодня от нас зависит судьба предприятия. Поэтому призываю каждого из вас возвысить свой голос в защиту совхоза им. Ленина и его директора Павла Грудинина», - сообщил Зюганов. - Власть понимает только наши сплоченные действия. Давайте покажем ей, что мы против политического преследования и бандитского беспредела родом из 90-х».

Алтайский коммунисты провели в Барнауле серию одиночных пикетов в поддержку Грудинина. Они состоялись на «Нулевом километр» и площади Октября. Требования на их плакатах гласят: «Соловьев! Будь мужиком! Дай прямой эфир Грудинину». Таким образом они призывают известного телеведущего дать медиаплощадку коммунисту и прекратить снимать про него критические передачи. На 1 декабря барнаульский горком запланировал массовый пикет (до 20 человек) в поддержку Павла Грудинина. Он начнется в 11 утра в сквере им. Германа Титова.

Коммуниста Павла Грудинина хотят видеть главой Республики Алтай

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На сайте change.org пользователи сети собирают подписи под петицией

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altkprf.ru

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