Житель Заринска изнасиловал, ограбил и убил случайную собутыльницу

Новости 30.11.2019 17:25 92

По данным следователей, в феврале этого года 31-летний житель Заринска и его сожительница встретили на улице города незнакомую 29-летнюю женщину. Они предложили ей пойти к ним домой и выпить. Пара арендовала частный дом. После выпивки гостья легла спать в другую комнату. Туда пришел мужчина и увидел на ней ювелирные украшения.

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Он стал снимать их и жертва проснулась, начав активно сопротивляться. Злоумышленник разозлился, избил ее, снял украшения и совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он подумал, что потерпевшая заявит на него в полицию и решил скрыть все следы, убив ее. Он отвел женщину в подвал, где зарезал ножом.

Забрал ее вещи и на следующее утро уехал из арендованного жилья вместе с сожительницей. Ее он тоже пообещал убить, если та сообщит о событиях страшной ночи в правоохранительные органы. Спустя месяц его задержали. Вину он не признал, но у следствия нашлось достаточно доказательств. Его дело передали на рассмотрение в суд.