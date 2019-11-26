Гречка в Алтайском крае подорожала за год на 255% - крайстат

Новости 30.11.2019 17:08 149

Повышение цен на гречку в Алтайском крае продолжается. Почти двукратный рост зафиксировали с октября 2018 года. По данным Алтайкрайстата, за десять месяцев 2019 года стоимость крупы увеличилась на 89,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Средняя цена за тонну гречихи в октябре составляла 22 290 рублей. Это на 49,2 % дороже, чем в сентябре. Тогда тонна стоила чуть более 15 тысяч. С начала текущего года стоимость выросла на 115,6 %. Но самый большой скачок ценника можно увидеть с октября прошлого года. Согласно методике крайстата, индекс цены составил 255,8 %. Таким образом гречиха стала дороже на 155,8 %.

Специалисты связывают рост цен на гречиху с низкой закупочной стоимостью за последние два года. Аграрии не могли сдать урожай по достойной цене и в результате решили сеять ее меньше, сделав выбор в пользу более рентабельных культур. Таким образом образовался дефицит, спрос стал превышать предложение. Однако беспокоиться, что гречка исчезнет с прилавков магазина не стоит. Урожая точно хватит для внутреннего потребления.