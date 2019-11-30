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Алтайская лыжница Яна Кирпиченко не прошла квалификацию на этапе Кубка мира

Новости
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Рубцовская лыжника Яна Кирпиченко попала в сборную России по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира. Он состоялся в финском городе Рука с 29 ноября по 1 декабря. Это стартовая гонка сезона 2019-2020. Кирпиченко и большинство ее коллег по сборной не смогли преодолеть даже квалификацию. Наша землячка заняла 74 место из 92 возможных.

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Лучший результат в спринте из россиянок показала Наталья Непряева — 8 место, но и этого не хватило, чтобы пробиться в финал. Квалификацию выиграла норвежка Майкен Касперен Фалла.

Напомним, в марте этого года Яна Кирпиченко, единственная спортсменка из Алтайского края, вошедшая в состав сборной России на Универсиаде, завоевала золотую медаль в лыжной эстафете. Гонка прошла в Красноярске. Всего она выиграла на Универсиаде четыре медали. Помимо золота в эстафете, она завоевала три бронзовых медали.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altaisport.ru

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