Алтайский фонд капремонта отчитался о высокой собираемости платежей

Новости 30.11.2019 15:35 89

В Алтайском крае продолжают фиксировать высокую собираемость взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. По итогам октября 2019 года этот показатель составляет 95,77 процента, сообщает сайт регоператора. В организации напоминают, что платить за капремонт обязан каждый собственник жилья в многоквартирном доме (МКД).

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За весь период действия программы общая сумма долга собственников перед фондом капремонта в Алтайском крае составила 430 млн рублей. Сначала должникам пишут письма с просьбой заплатить. С начала текущего года такой инструмент позволил вернуть 5,7 млн рублей. Если не помогает, то следующий шаг — суд. С начала года регоператор подготовил 2000 заявлений для физлиц. Удалось собрать 5,6 млн рублей. По юрлицам направили 37 заявлений и получили 2,3 млн. Если должники не выполняют решения суда, то подключаются приставы.

На графиках городов и районов Алтайского края представлены данные за третий квартал 2019 года.