Ушел из жизни алтайский бизнесмен Владимир Мудрик

Новости 30.11.2019 14:32 999

После продолжительной болезни умер известный алтайский бизнесмен Владимир Мудрик. Это случилось 30 ноября. Он известен как бывший руководитель строительной компании «Горизонт» и председатель Совета директоров КЖБИ-1.

Как сообщает ИА "Толк", прощание запланировано на 2 декабря, с 11 до 13 в прощальном зале Барнаульского крематория (Проспект Космонавтов, 64). Редакция «Политсибру» выражает соболезнования его родным и близким.

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Владимир Мудрик окончил АлтГТУ по специальности «инженер-механик». Трудовой путь начал в 1984 году мастером в Косихинской ПМК. В 1986 году стал начальником цеха сырья и сбыта КЖБИ треста «Алтайсельстройконструкция». В 1989-м возглавил кооператив «Горизонт». В 1998 году стал гендиректором ЗАО «Компания ДМ», в 2001-м — ООО «Горизонт». В 2003 году — генеральный консультант по строительству и производственным вопросам ООО «Горизонт», в 2004-м — председатель совета директоров ОАО КЖБИ-1.

В конце «нулевых» «Горизонт» и аффилированные фирмы активно брали кредиты, которые потом не смогли вернуть.

«По состоянию здоровья я был вынужден подать в отставку — в ноябре 2008 года, с того момента я практически не приступал к работе, - рассказывал Мудрик в 2011 году в интервью телеканалу «Наши новости». - Руководили предприятием другие. За эти три года на основании кризиса привели предприятие к банкротству».

В 2015 году Мудрик подал заявление о банкротстве, но выяснилось, что взять у него нечего. Ни квартир, ни машин, ни других ценностей. Таким образом Владимир Иванович избавился от обязательств перед кредиторами, получив различные ограничения, вроде запрета выезда за границу или лишения права занимать руководящие должности. Банки, налоговая служба и другие кредиторы потеряли 965 млн рублей кредитных средств. Позже процедуру банкротства также прошли несколько членов семьи Мудрика.