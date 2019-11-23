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Волонтеры до сих пор не нашли пропавшего в Москве барнаульского фотографа

Новости
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Художник и фотограф из Барнаула, пропавший в Москве, до сих пор не найден. Последний раз Александра Волобуева видели на столичном съезде Союза фотохудожников. Это было 16 ноября, с тех пор его никто не видел. 17 ноября у него были куплены билеты на самолет до Барнаула. Но в аэропорт фотограф не приехал. Его телефон недоступен.

Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве

Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве

Новости

Последний раз его видели в Москве на Съезде Союза фотохудожников

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Коллеги просят сделать максимальный репост и приложить все усилия к его поиску. Они отмечают, что Александр Волобуев — летописец алтайской культуры. Его шикарные кадры навсегда запечатлели хронику Шукшинских фестивалей. Он создавал многолетние фотоальбомы алтайский поэтесс Натальи Николенковой, Фариды Габдрауповой.

«Его фотоархив хранит образы всех деятелей культуры края и наших гостей. В общем, добровольцы — это мы. Не сделаем мы — не сделает никто», - отмечает жительница Барнаула Лариса Вигандт.

Автор: Политсиб.ру

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