Волонтеры до сих пор не нашли пропавшего в Москве барнаульского фотографа

Новости 30.11.2019 13:25 227

Художник и фотограф из Барнаула, пропавший в Москве, до сих пор не найден. Последний раз Александра Волобуева видели на столичном съезде Союза фотохудожников. Это было 16 ноября, с тех пор его никто не видел. 17 ноября у него были куплены билеты на самолет до Барнаула. Но в аэропорт фотограф не приехал. Его телефон недоступен.

Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве Новости 23.11.2019 14:19 Последний раз его видели в Москве на Съезде Союза фотохудожников 1534

Коллеги просят сделать максимальный репост и приложить все усилия к его поиску. Они отмечают, что Александр Волобуев — летописец алтайской культуры. Его шикарные кадры навсегда запечатлели хронику Шукшинских фестивалей. Он создавал многолетние фотоальбомы алтайский поэтесс Натальи Николенковой, Фариды Габдрауповой.