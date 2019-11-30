В Республике Алтай назначили главу минприроды и туризма

Новости 30.11.2019 11:35 72

Новым министром природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай стала Екатерина Поварова. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин. До этого она занимала должность советника Хорохордина, пишет пресс-служба республиканского правительства.

Екатерина Поварова родилась в 1985 году в Москве. Выпускница Московского энергетического института по специальности «Экономика и управление на предприятии по отраслям».

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В 2003 году пришла в ассоциацию «Геотермальное энергетическое общество», с 2005 года — помощник депутата Госдумы, в 2008-2009 годах трудилась в коммерческих структурах. С 2013 по 2016 годы — замруководителя отдела проектно-сметной документации Дирекции капитального ремонта Департамента капремонта Москвы.

В 2016-2017 годах — администратор департамента в Фонде «Сколково», затем — руководитель направления спецпроектов и мероприятий в ООО «Технопарк «Сколково».