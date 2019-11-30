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Алейскзернопродукт оштрафовали за превышение уровня токсинов и цинка в комбикормах

Новости
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Алтайский зернопереработчик ЗАО «Алейскзернопродукта им. С.Н.Старовойтова» пытался оспорить через апелляцию штраф за превышение уровня токсинов и цинка в комбикормах. Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе на решение первой инстанции, следует из картотеки дел.

Ранее суд признал законным штраф за превышение уровня токсинов и цинка в комбикормах. Как следует из материалов дела, зернопереработчик уверял, что алтайский арбитраж и местное управление Россельхознадзора по региону «неверно квалифицировали правонарушение» по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (причинение вреда жизни или здоровью граждан, животных и растений).

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Представители алейского предприятия настаивали, что нарушение следовало квалифицировать по части статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

Апелляция не согласилась с этими утверждениями, сославшись на техрегламент «Требования к безопасности кормов и кормовых добавок», согласно которому «корма не должны содержать тяжелых металлов, микотоксинов и пестицидов выше установленных норм».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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