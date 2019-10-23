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Десять лет спустя: в Бийске обещают возобновить стройку элитного дома

Новости
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Дольщики элитной новостройки в районе Зеленого Клина Бийска никак не могут получить долгожданные ключи от квартир. Дом возводят уже десять лет. Теперь появилась информация, что стройку разморозят и будут завершать строительство под контролем госинспекцией.

Дольщики относятся ко всему этому с большой долей скепсиса. Не особо верят, что когда-нибудь они смогут наслаждаться шикарным видом на реку из окна своей квартиры.

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По его словам, по каждому объекту есть план разрешения возникшей ситуации

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Например, в октябре 2018 года застройщик обещал сдать объект в июле 2019 года. Но с тех пор здесь ничего не изменилось. Ни внутри, ни снаружи. Съемочную группе Бийского телевидения и будущих жильцов внутрь не пустил сторож. Объясняют это техникой безопасности, хотя работы не ведут.

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В этот раз застройщик пообещал направить сюда строительные бригады уже на следующей неделе.

«Проект есть, получено разрешение на строительство. Строительные работы завершат к сентябрю 2022 года. Нас проверяет Госинспекция. Все отчеты мы туда отправляем», - отметил застройщик Александр Казаков.

Покупатели квартир его обещаниям не верят. Они хотят сменить застройщика, чтобы его признали банкротом, а дом стали достраивать по федеральным программам обманутых дольщиков. Подробности в сюжете Бийского телевидения.

Автор: Политсиб.ру

Фото: biwork.ru

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