О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Барнаульская мэрия рассмотрела предложения к проекту ПЗЗ

Новости
290
0

Заседание комиссии по доработке проекта Правил землепользования и застройки прошло 29 ноября в администрации Барнаула. Его провел Сергей Дёмин, заместитель главы администрации по градостроительству и земельным отношениям. В работе комиссии приняли активное участие депутаты Барнаульской городской думы, члены Народного фронта, представители профильных комитетов администрации города и районных администраций.

Общественные слушания

Проект Правил землепользования и застройки разработан для того, чтобы привести Генеральный план Барнаула в соответствие с действующим законодательством с целью создания необходимых условий для устойчивого развития на территории города Барнаула, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав юридических и физических лиц, привлечения инвестиций.

Для общественных обсуждений проекта ПЗЗ был отведен период с 28 октября по 28 ноября.

Проект ПЗЗ был размещен на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, чтобы все желающие могли направить свои предложения по разработке документа. Также с документацией можно было ознакомиться в районных администрациях. По информации комитета, основное количество предложений поступило от застройщиков и градостроительной инспекции Алтайского края, свои замечания и предложения высказывали и рядовые горожане.

Барнаульцы за месяц внесли 100 предложений по изменению застройки города

Барнаульцы за месяц внесли 100 предложений по изменению застройки города

Новости

Итоговый документ примет гордума

1184

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрия Аристова, поступило около 50 обращений, содержащих более 100 предложений. Свои предложения направили и депутаты Барнаульской гордумы. 

На рассмотрение барнаульцев были представлены сам проект правил землепользования и застройки городского округа, карта градостроительного зонирования, а также карта зон с особыми условиями использования территории. Данный документ представляет практический интерес не только для застройщиков, но и самих горожан. Именно ПЗЗ куда в большей степени, чем Генплан определяют судьбу того или иного участка, квартала или микрорайона.

Как проходило заседание

«Замечаний много, предлагаю максимально конструктивно поработать», - предложил перед началом заседания Сергей Дёмин.

Рассмотрев поступившие предложения, участники комиссии постарались их проанализировать и систематизировать. В целом, замечания касались определения зон использования земель, санитарных зон, установления минимальных отступов от границ земельных участков при вопросе строительства и др. Все поступившие замечания и предложения рассмотрены. Пожалуй, наиболее радикальное предложение самих разработчиков касается изменений, предусмотренных в квартале, ограниченным улицами Пролетарской, Никитина, проспектами Красноармейский и Социалистический. Вся эта территория будет отнесена к так называемой зоне СОД-2. Это означает, что здесь могут на законных основаниях появиться жилые дома, высотой до 25 этажей (или 75 м).

Результаты рассмотрения поступивших замечаний и предложений будут опубликованы до 4 декабря, после чего проект ПЗЗ представят на утверждение Барнаульской городской Думе.

Второй по важности после Генплана. Фоторепортаж с общественных обсуждений в Барнауле

Второй по важности после Генплана. Фоторепортаж с общественных обсуждений в Барнауле

Новости

Ознакомиться с документами и картами можно до конца ноября

752

Отметим, что предложения по доработке проекта ПЗЗ поступали и во время рабочей встречи представителей администрации и депутатов фракции «Единая Россия» Барнаульской городской Думы, прошедшей накануне. Необходимость детально обсудить эту тему, а также результаты работы регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами была обозначена в ноябре этого года во время встречи первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка с депутатским корпусом фракции «Единая Россия» в городской Думе.

Предыстория

Коротко напомним основные изменения, которые отражены в новой версии ПЗЗ. Так, в историческом центре останутся только микрорайоны, ограниченные улицами Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектами Ленина, Красноармейским. Здесь разрешена общественно-деловая застройка высотой не более 4 этажей и не выше 18 м. Среди них могут быть как жилые дома, так и объекты любых других направлений.

Отдельно стоит сказать о комплексной застройке территорий. В новых ПЗЗ их отмечено сразу несколько. Самый ожидаемый - это огромный участок в центре, ограниченный улицами Челюскинцев, Партизанской, переулком Ядринцева и проспектом Строителей, который сплошь можно застраивать 25-этажками. Здесь в настоящее время также расположен частный сектор, его уже начали точечно расселять и обновлять

Вилами по воде: как изменились Барнаульский Ковш и Лесной пруд в новых ПЗЗ

Вилами по воде: как изменились Барнаульский Ковш и Лесной пруд в новых ПЗЗ

Новости

Что изменилось на этих территориях

4151

Также, в число комплексных попала часть территории на Потоке. Другой участок для комплексного освоения занимает совсем немного площади и расположен на улице Советской Армии. А на окраине города выделили сразу несколько таких кварталов.

Напомним, общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки городского округа принимаются в связке с Генпланом города. Как известно, этот документ, рассчитанный на 2020-2036 годы, окончательно одобрили в конце минувшего лета. Он определяет стратегию развития Барнаула и концепцию освоения территорий, а ПЗЗ утверждают разрешенные параметры для возведения объектов на данных участках.

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

Комментарии (0)

1000