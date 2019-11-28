Барнаульская мэрия рассмотрела предложения к проекту ПЗЗ

Новости 30.11.2019 8:30 290

Заседание комиссии по доработке проекта Правил землепользования и застройки прошло 29 ноября в администрации Барнаула. Его провел Сергей Дёмин, заместитель главы администрации по градостроительству и земельным отношениям. В работе комиссии приняли активное участие депутаты Барнаульской городской думы, члены Народного фронта, представители профильных комитетов администрации города и районных администраций.

Общественные слушания

Проект Правил землепользования и застройки разработан для того, чтобы привести Генеральный план Барнаула в соответствие с действующим законодательством с целью создания необходимых условий для устойчивого развития на территории города Барнаула, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав юридических и физических лиц, привлечения инвестиций.

Для общественных обсуждений проекта ПЗЗ был отведен период с 28 октября по 28 ноября.

Проект ПЗЗ был размещен на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, чтобы все желающие могли направить свои предложения по разработке документа. Также с документацией можно было ознакомиться в районных администрациях. По информации комитета, основное количество предложений поступило от застройщиков и градостроительной инспекции Алтайского края, свои замечания и предложения высказывали и рядовые горожане.

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По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрия Аристова, поступило около 50 обращений, содержащих более 100 предложений. Свои предложения направили и депутаты Барнаульской гордумы.

На рассмотрение барнаульцев были представлены сам проект правил землепользования и застройки городского округа, карта градостроительного зонирования, а также карта зон с особыми условиями использования территории. Данный документ представляет практический интерес не только для застройщиков, но и самих горожан. Именно ПЗЗ куда в большей степени, чем Генплан определяют судьбу того или иного участка, квартала или микрорайона.

Как проходило заседание

«Замечаний много, предлагаю максимально конструктивно поработать», - предложил перед началом заседания Сергей Дёмин.

Рассмотрев поступившие предложения, участники комиссии постарались их проанализировать и систематизировать. В целом, замечания касались определения зон использования земель, санитарных зон, установления минимальных отступов от границ земельных участков при вопросе строительства и др. Все поступившие замечания и предложения рассмотрены. Пожалуй, наиболее радикальное предложение самих разработчиков касается изменений, предусмотренных в квартале, ограниченным улицами Пролетарской, Никитина, проспектами Красноармейский и Социалистический. Вся эта территория будет отнесена к так называемой зоне СОД-2. Это означает, что здесь могут на законных основаниях появиться жилые дома, высотой до 25 этажей (или 75 м).

Результаты рассмотрения поступивших замечаний и предложений будут опубликованы до 4 декабря, после чего проект ПЗЗ представят на утверждение Барнаульской городской Думе.

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Отметим, что предложения по доработке проекта ПЗЗ поступали и во время рабочей встречи представителей администрации и депутатов фракции «Единая Россия» Барнаульской городской Думы, прошедшей накануне. Необходимость детально обсудить эту тему, а также результаты работы регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами была обозначена в ноябре этого года во время встречи первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка с депутатским корпусом фракции «Единая Россия» в городской Думе.

Предыстория

Коротко напомним основные изменения, которые отражены в новой версии ПЗЗ. Так, в историческом центре останутся только микрорайоны, ограниченные улицами Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектами Ленина, Красноармейским. Здесь разрешена общественно-деловая застройка высотой не более 4 этажей и не выше 18 м. Среди них могут быть как жилые дома, так и объекты любых других направлений.

Отдельно стоит сказать о комплексной застройке территорий. В новых ПЗЗ их отмечено сразу несколько. Самый ожидаемый - это огромный участок в центре, ограниченный улицами Челюскинцев, Партизанской, переулком Ядринцева и проспектом Строителей, который сплошь можно застраивать 25-этажками. Здесь в настоящее время также расположен частный сектор, его уже начали точечно расселять и обновлять

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Также, в число комплексных попала часть территории на Потоке. Другой участок для комплексного освоения занимает совсем немного площади и расположен на улице Советской Армии. А на окраине города выделили сразу несколько таких кварталов.

Напомним, общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки городского округа принимаются в связке с Генпланом города. Как известно, этот документ, рассчитанный на 2020-2036 годы, окончательно одобрили в конце минувшего лета. Он определяет стратегию развития Барнаула и концепцию освоения территорий, а ПЗЗ утверждают разрешенные параметры для возведения объектов на данных участках.