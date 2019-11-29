На каких рабочих местах обязательно прохождение стажировки при приеме на работу?

Новости 29.11.2019 19:00 110

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Павел Ерин и Елена Воронова рассказали, на каких рабочих местах обязательно прохождение стажировки при приеме на работу.

По их словам, Трудовой кодекс России предусматривает, что для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.

Кроме того, порядок организации и проведения обучения по охране труда работников, проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок организации и проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте устанавливается уполномоченными правительством России федеральными органами исполнительной власти.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Помимо этого, работодатель обязан организовать обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

Исходя из приведенных норм, полагаем, что при приеме на работу инструктаж по охране труда, включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, должен проводиться для всех работников. Сама же стажировка на рабочем месте по завершении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ - только для работников, принимаемых на работы с вредными и опасными условиями труда.

В остальных случаях необходимость стажировки определяет работодатель с учетом выполняемой работы.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.



