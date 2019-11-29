Росгвардия подала в суд на оборонное предприятие в Бийске

Новости 29.11.2019 18:20 22

Подразделение Росгвардии «Охрана», в лице Управления по Сибирскому федеральному округу, 22 ноября подало в арбитражный суд на «Бийский олеумный завод» (БОЗ). Гвардейцы требуют с предприятия 50 тысяч рублей.

Текст искового заявления даже спустя неделю так и не был опубликован. Как следует из материалов суда, 22 ноября заявление принято, 27 ноября Росгвардия подала ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов, а 29-го появилось определение суда об оставлении искового заявления без движения до 23 декабря.

Ровно за месяц до подачи заявления – 22 октября – БОЗ Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении БОЗ к заводу имени Свердлова, расположенному в Дзержинске. Это единственный в России производитель октогена и гексогена.

Президент объединил Бийский олеумный завод с единственным в РФ производителем гексогена Новости 24.10.2019 7:40 БОЗ будет исключен из перечня стратегических предприятий 5119

Реорганизация аргументируется необходимостью повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий. Предложение объединить два оборонных завода исходило от правительства РФ. Таким образом, БОЗ будет исключен из перечня стратегических предприятий.

Кабмину поручено в течение 12 месяцев обеспечить слияние двух заводов, а за 1,5 года - скорректировать нормативные документы.