В отпуске с понедельника. Почему уходит министр Дитятев и где он продолжит свою карьеру?

Новости 29.11.2019 17:50 219

Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев, который, по некоторым данным, вскоре оставит свой пост, с ближайшего понедельника (2 декабря) берет отпуск. Эту информацию "Политсибру" подтвердили сразу несколько источников.

До этого сообщалось, что Дитятев намерен уволиться из правительства по собственному желанию. По некоторым данным, причиной мог стать жесткий рабочий график вице-премьера. По сведениям издания, серьезных нареканий со стороны главы региона работа Дитятева не вызывала.

Сам министр, ранее отвечая на вопрос «Политсибру» о слухах про свою отставку, заявил, что пока не готов комментировать данную информацию.

Павел Дитятев прокомментировал новость о своей отставке Новости 29.11.2019 16:41 Он отработал в нынешней должности 1,5 года 580

На сегодняшний момент неизвестно, где в дальнейшем продолжит работу Павел Дитятев. Как утверждают источники "Политсибру", приоритетным может считаться переезд в Москву.

Кстати, на последнем заседании правительства региона, посвященном реализации краевой адресной инвестиционной программы, основным докладчиком был заявлен как раз министр экономики. Однако в тот день он находился в командировке.

Вместо Дитятева выступал с отчетом его заместитель Анатолий Нагорнов. Скорее всего, в первое время после ухода начальника именно он получит приставку и.о.

Обращает на себя внимание, что большая часть карьеры Дитятева пришлась на работу в министерстве финансов Алтайского края. Он считается креатурой бывшего главы ведомства Владимира Притупова. Интересно, что последний ранее также уходил в отпуск с последующим увольнением.

Вскоре Притупов устроился на работу в аппарат правительства РФ. Это произошло в феврале текущего года. Не исключено, что бывшие коллеги по краевому Минфину продолжат совместную работу в столице.