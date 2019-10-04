В Барнауле официально подвели итоги интернет-голосования за благоустройство общественных территорий

Итоги интернет-голосования по отбору подлежащих благоустройству общественных территорий Барнаула подведены сегодня. О них рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на плановом заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
Подводя итоги интернет-голосования, Антон Шеломенцев напомнил, что на выбор горожанам было предоставлено 44 территории. Их список претерпевал некоторые изменения – на основании предложений граждан и организаций были исключены неактуальные объекты и добавлены объекты, имеющие более высокую значимость для жителей. Всего в голосовании приняли участие 56 611 человек. Практически с самого начала в лидеры вышли три территории:
Затем председатель комитета рассказал о каждом объекте из тройки лидеров.
По словам Антона Шеломенцева, об этом объекте многое было сказано, проведена отдельная большая работа по проекту приведения этого парка в достойный вид. По мнению чиновника, несмотря на то, что для полного благоустройства парка требуются большие деньги, даже небольшие вливания на первых порах сыграют свою роль.
Территория в настоящее время используется, сейчас разрабатываются концепция, проектная документация и так далее. Антон Шеломенцев предупредил, что сразу направить туда большие деньги не получится, поэтому какие-то нужные и важные вещи в парке «Изумрудный» целесообразно сделать.
«Исходя из того объема финансирования, который мы получим, мы эти работы там проведем. Возможно, эту долю займет именно озеленение, пока к этому склоняемся. Что касается «Изумрудного», то в его судьбе участвует обширный круг лиц: общественность, жители, специалисты, поэтому, я думаю, там консолидированное решение будет принято», – пояснил руководитель комитета.
По словам Шеломенцева, Мизюлинская роща – это территория, которая имеет определенные, уже сформированные рельеф и благоустройство, транспортные и пешеходные связи. Здесь имеется небольшая детская площадка, такая же малогабаритная спортивная площадка, а также асфальтовые и грунтовые дорожки (непрезентабельного вида и частично заросшие).
Как заявил чиновник, здесь надо будет привести в пристойный вид транспортную и пешеходную инфраструктуру и определить точки притяжения. Также рассматривается возможность, используя современные технологии, создавать какие-либо интересные вещи за небольшие деньги. Впрочем, в первую очередь планируется опросить жителей данного микрорайона – что они хотят видеть на данной территории, что здесь необходимо.
«Возможно, это какие-то новые интересные детские площадки, не те, которые используются в настоящее время. Может быть, что-то следует дополнить – сделать, например, зоны отдыха или зоны барбекю», – предположил Шеломенцев.
Что касается зеленой зоны, расположенной на пересечении улиц Ускова и Взлетная – это свободный участок, на котором в настоящее время ничего нет. Фактически, благоустроенная территория здесь будет создаваться с чистого листа. В связи с этим планируется, в рамках социологического опроса, либо при помощи других ресурсов, предложить жителям определиться с теми точками притяжения, которые они бы хотели в этой локации видеть.
«Все решения по поводу каких-либо архитектурных объектов мы будем согласовывать с населением и корректировать с учетом их мнения. Это можно делать на стадии разработки проекта. Думаю, что на Ускова/Взлетная возможно будет воплотить какие-то новые идеи», – отметил Антон Шеломенцев.
Как пояснил А.Шеломенцев, окончательный список объектов, которые будут облагорожены, зависит от того объема финансирования, который будет получен. Ожидается, что финансирование будет на уровне 2019 года – это порядка 100-110 млн рублей. Когда, исходя из проектно-сметной документации, будут вычислены объемы расходов на благоустройство каждой территории, тогда будут определены те территории, которые за эти деньги можно будет благоустроить.
«Сегодня мы подпишем протокол по результатам голосования и начнется большая работа по разработке эскизных проектов на благоустройство этих территорий. В дальнейшем нас ждет конкурс на определение подрядчика, который займется разработкой и утверждением проектно-сметной документации, и определение подрядчика уже непосредственно на строительно-монтажные работы. Мы для себя определили дорожную карту, чтобы придерживаться отмеченных в ней контрольных точек и в мае уже получить подрядчика на выполнение работ по благоустройству», – рассказал Шеломенцев.
Также чиновник добавил, что сейчас идет процесс формирования электронного сервиса «Активный гражданин», через который будет проводиться голосование в следующем году. Сервис предполагает прохождение авторизации через портал Госуслуг – это позволит сделать голосование максимально прозрачным