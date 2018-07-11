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Павел Дитятев прокомментировал новость о своей отставке

Новости
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Вице-премьер правительства Алтайского края, глава регионального минэкономразвития Павел Дитятев в ближайшее время может оставить свой пост. Об этом сообщают источники "Политсибру". Впрочем, сам чиновник не подтверждает данную информацию.

"Не комментирую данную информацию, по состоянию на текущий момент пока не уволился", - коротко ответил министр на вопрос корреспондента "Политсибру".

Летом прошлого года Дитятев возглавил краевое министерство экономического развития. Его предшественник Николай Чиняков уволился по собственному желанию.

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Дитятев родился 25 июля 1977 года в Барнауле. В 1999 году окончил АлтГТУ им. И.И. Ползунова по специальности «Информационные системы в экономике». Сначала он работал программистом, менеджером в алтайских коммерческих организациях.

С июня 1999 года работал в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике – ведущим экономистом, главный экономистом, консультантом, заместителем начальника отдела финансирования непроизводственной сферы.

В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен зампредседателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. В январе 2017 года Дитятев был назначен замминистра финансов Алтайского края.

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Автор: Александр Ламберт

Комментарии (1)

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А какое главное слово в предложении "не уволился" или "пока"?

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