Павел Дитятев прокомментировал новость о своей отставке

Вице-премьер правительства Алтайского края, глава регионального минэкономразвития Павел Дитятев в ближайшее время может оставить свой пост. Об этом сообщают источники "Политсибру". Впрочем, сам чиновник не подтверждает данную информацию.
"Не комментирую данную информацию, по состоянию на текущий момент пока не уволился", - коротко ответил министр на вопрос корреспондента "Политсибру".
Летом прошлого года Дитятев возглавил краевое министерство экономического развития. Его предшественник Николай Чиняков уволился по собственному желанию.
Как стало известно «Политсибру» от источника, близкого к правительству Алтайского края, врио вице-премьера, министр экономического развития
Дитятев родился 25 июля 1977 года в Барнауле. В 1999 году окончил АлтГТУ им. И.И. Ползунова по специальности «Информационные системы в экономике». Сначала он работал программистом, менеджером в алтайских коммерческих организациях.
С июня 1999 года работал в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике – ведущим экономистом, главный экономистом, консультантом, заместителем начальника отдела финансирования непроизводственной сферы.
В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен зампредседателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. В январе 2017 года Дитятев был назначен замминистра финансов Алтайского края.
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А какое главное слово в предложении "не уволился" или "пока"?