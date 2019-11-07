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Новогодние подарки в Алтайском крае прибавят в весе 100 грамм

Новости
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Власти Алтайского края готовят более 130 тысяч новогодних губернаторских подарков для детей. На них могут рассчитывать учащиеся начальных классов, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Помимо сладких подарков, в их числе будет интерактивная тематическая папка «Я люблю свой край». Детям подарят карту Алтайского края, пазлы, кроссворд и «Краеведческий алфавит» с фотографиями известных людей, краевых достопримечательностей и QR-кодом, позволяющим узнать их историю.

Что касается школьников в пятом и шестом классах, а также детей, которых воспитывают в приемных и многодетных семьях, то для них также предусмотрены подарки, которые будут приобретены за счет средств муниципалитетов. Всего детям подарят около 35 тысяч подарков.

В Минобре края рассказали, что в этом году набор кондитерских изделий в подарке прибавил в весе 100 грамм. Также в регионе традиционно подготовят 170 подарков для детей, которым в силу особенностей организма нельзя употреблять продукты, содержащие глютен.

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Открытие новогодней елки запланировано на 28 декабря

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Одной из главных площадок для празднования Нового года в Барнауле снова станет пешеходная часть улицы на Мало-Тобольской, сообщает мэрия.

Там будет установлена новогодняя ель, высотой 6 м. Ее украсят новогодними гирляндами и шарами. Кроме того, будет оформлен городок, украшенный световыми композициями по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Новые световые фигуры сказочных персонажей и светодиодные подснежники разместят на пешеходной улице.

Для детей будут построены две ледяные горки. Запланирована работа детских аттракционов.

Совместно с «Сибирской генерирующей компанией» на пешеходной улице будут установлены два настоящих камина в виде очага-сферы «Жар-птица», возле которого смогут согреться все отдыхающие. Жители города смогут увидеть конкурс ледовых барельефов по мотивам новогодних сказок и детских мультфильмов.

Праздничное открытие новогодней елки состоится 21 декабря в 18.00 совместно с традиционной акцией «Забег Дедов Морозов». 

«Гостей ждет насыщенная программа с конкурсами и выступлением творческих коллективов. В связи с открытием обновленного «Старого Базара» на пешеходной улице будут работать несколько крытых кафе», - говорится в сообщении мэрии.  

Вместе с этим будет украшен фасадная часть «Старого Базара». На ней установят яркую подсветку, а внутри помещения установят еще одну праздничную ель.

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В нескольких районах города будут установлены елки и другие декорации

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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