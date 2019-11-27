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Перевозчики мусора в Новосибирске прекратят работу из-за долгов по оплате

Новости
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В Новосибирской области разоряются перевозчики мусора. Три фирмы прекратят работу с 1 января. Еще несколько компаний обдумывают такой вариант, но еще не приняли решения, передает «Коммерсант».Три из двенадцати новосибирских операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) заявили о своем уходе с рынка. Свое решение они аргументируют проблемами с оплатой их труда регоператором.

«С 1 января мы уходим с рынка вывоза мусора. Мы оббили все пороги, писали во все инстанции, но нас не слышат. Разговоры закончены. <…> Мы уже выставили на продажу всю технику для вывоза мусора — около 20 единиц. Нужно распродать ее, рассчитаться с людьми — и все. Работать в таких условиях невозможно. Это не рынок»,— рассказал представитель компаний «Эко-лайн» и «Ла-транс» Владимир Булычев.

По словам Булычева, долг регоператора перед его фирмами составляет около 300 млн рублей. Местный регоператор «Экология-Новосибирск» заплатил за август 8% от выставленной суммы, за сентябрь — 0%, за октябрь — 8%, за ноябрь — 1 млн рублей. В апреле-июле выплаты составили по 60% за каждый месяц.

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Еще один новосибирский перевозчик ООО «ТБО» готовит иск в арбитражный суд о взыскании долгов с «Экологии-Новосибирск» и тоже не исключает, что в ближайшее время уйдет с рынка. Некоторые операторы заявляют, что хотели остаться на рынке, но выставленные на аукционы территории для транспортировки ТКО для них не привлекательны. Территории, с которых в 2019 году вывозили мусор компании «Эко-лайн», «Ла-транс» и «Новосибспецтранс», уже частично разыграны на торгах по выбору подрядчиков для транспортировки ТКО в 2020 году.

Вопрос о задолженности регоператора перед перевозчиками ТКО поднимался неоднократно. По данным на октябрь текущего года она составляла 409 млн рублей (перед 6 компаниями). В июле она достигала около 700 млн рублей (перед 9 перевозчиками и мусорными полигонами).

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«Мы приняли решение направить в адрес губернатора обращение по создавшей ситуации. Если не будет внятного разъяснения, то предложим правительству расторгнуть контракт с регоператором»,— сообщил глава комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский.

С проблемой реализации мусорной реформы сегодня сталкиваются многие регионы. В числе таковых «Российский экологический оператор» называл Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирскую, Челябинскую и Томскую области. Среди основных проблем указывались несбалансированные тарифы и нормативы накопления ТКО.

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Автор: Политсиб.ру

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