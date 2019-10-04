Инновационный подход к социализации школьников реализуется в Бийске

Новости 29.11.2019 15:50 165

На протяжении шести лет в бийской школе №17 проходят курсы компьютерного ликбеза для пенсионеров. С ними во внеурочное время занимаются ученики 5-11 классов. В обучении практикуется индивидуальный подход. За каждым пенсионером закреплен свой наставник. Таким образом дети учатся общаться со взрослыми.

Начинался проект с обучения педагогов со стажем и родителей учителей. Теперь инициатива охватывает жителей всего микрорайона. Сертификаты о прохождении курсов получили около 100 человек. Однако в этом году их пришлось прервать, несмотря на большой спрос. Причина – отсутствие помещения. Кабинет, где проводились занятия, отдали первоклассникам. Школа нашла другое помещение, однако его требовалось надлежащим образом оснастить, а денег на это не было.

Вопрос решен с помощью Фонда социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева. Школа подготовила и направила заявку на грант в поддержку проекта «Тимуровцы информационного общества». На его реализацию Фонд выделил учреждению 200 тысяч рублей. Теперь осталось только сделать ремонт и закупить оборудование.

До того, как принять решение о финансировании проекта, Фонд провел анкетирование, так как было важно донести информацию о проекте до родителей, узнать их мнение. «Для нас было принципиально важно учесть мнение родителей. Данные анкетирования свидетельствуют о том, что они одобряют и поддерживают этот проект: 90% высказались «за», – рассказал Александр Прокопьев.

«Мы хотим потратить эти деньги на оборудование кабинета. На приобретение мебели, автоматизированного рабочего места учителя. Это основной компьютер, проектор, экран. А остальное оборудование закупим силами школы», – рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе Марина Голощапова.

Новый кабинет будет более просторным и функциональным. Первые занятия планируется провести уже в декабре. На данный момент сформированы три группы, однако списки желающих продолжают пополняться.

Родители отмечают, что такой формат полезен самим школьникам, так как расширяет рамки социализации детей и подростков. Речь идет не только об умении выстраивать отношения со взрослыми, но и ответственности за результаты работы.