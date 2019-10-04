Романенко потребовал завершить работы по скверу в Рубцовске в положенный срок

Новости 29.11.2019 14:15 135

Объект проекта «Единой России» «Городская среда» Сквер Победы, который находится в Рубцовске, сдадут до 20 декабря текущего года. Об этом сообщили городские власти, пишет сайт реготделения партии в Алтайском крае.

Руководство «Единой России» взяло ход работ под личный контроль после того, как сроки сдачи были сорваны. Проверить рабочий процесс приехал лично секретарь реготделения партии ЕР в крае Александр Романенко. Командировка проходит в пятницу, 29 ноября.

Ранее, на благоустройство объекта, федеральные и краевые власти выделили 22,2 млн рублей. Работы должны были завершиться в ноябре 2019 года, что так же нельзя было назвать оптимальными сроками.

В местной мэрии такую задержку объяснили рядом внесенных в проект и сметную документацию корректив. Позднее уже сам подрядчик не смог справиться с объемом работ. Это привело к расторжению с ним контракта. На сегодняшний день над объектом ведет работу другая подрядная организация.

На заседание президиума регионального политсовета партии были приглашены действующий глава Рубцовска Дмитрий Фельдман и секретарь рубцовского отделения «Единой России» Сергей Черноиванов. Фельдман заверил всех, что работы будут выполнены к 20 декабря, даже несмотря на погодные условия.

Александр Романенко предупредил его, что ход работ он будет проверять лично.

«Объект проекта «Городская среда» — благоустройство Сквера Победы — волновал нас больше всего. Мы посмотрели, работы действительно идут, насколько позволяют погодные условия. Сейчас нужно, чтобы работы были выполнены в срок, и никаких удорожаний быть не должно. Также качество должно быть максимальным», — заявил глава реготделения ЕР на Алтае.

В проверке работ также принял участие депутат Госдумы России Виктор Зобнев. Он отметил, что Сквер Победы станет одним из важнейших мест для местных жителей.

Напомним, что все остальные общественные пространства, благоустраивающиеся в Алтайском крае по партпроекту «Городская среда» в 2019 году, были открыты в срок. Всего по проекту реализовалось 32 объекта.