Алтайское УФАС уличило «Грильницу» в недостоверной рекламе

Новости 29.11.2019 13:30 141

Рекламная акция от сети "Грильница", которая распространялась в Новоалтайске, была признана дезинформирующей и нарушающей нормы федерального закона. Об этом сообщает Алтайское краевое УФАС.

Трансляция рекламы шла на экране монитора над кассой в одном из точек сети. Местный житель обратился за продуктом по акции, но получил отказ. Ему объяснили, что акция уже не действует в связи с окончанием сроков, однако о сроках в самой рекламе ничего сказано не было.

«Сроки и правила действия акции являются существенной информацией, позволяющей потребителю правильно воспринимать рекламу. Отсутствие таких данных может ввести в заблуждение относительно рекламируемого товара и нарушает права граждан на получение достоверных сведений о товаре или услуге», - рассказала начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы краевого УФАС Наталья Буянкина.

В итоге после рассмотрения дела рекламу признали ненадлежащей и нарушающей закон. Предприниматель, работающий по франшизе «Грильница», признал свое нарушение и добровольно убрал рекламу.

Сейчас решается вопрос о привлечении ИП к административной ответственности.