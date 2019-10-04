Каков порядок увольнения работника за прогул?

Новости 29.11.2019 13:05 160

О том, в каком порядке необходимо увольнять работника за прогул, рассказал эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ Иван Наумчик.

Эксперт отмечает, что увольнение за прогул является дисциплинарным взысканием, поэтому при увольнении работника необходимо соблюсти порядок применения дисциплинарных взысканий. Если его не соблюсти, то суд может признать увольнение незаконным, даже если будет доказан факт совершения работником прогула.

Для того, чтобы судья не встал на сторону уволенного, работодателю необходимо уложиться в сроки применения дисциплинарного взыскания. Уволить за прогул можно не позднее одного месяца со дня его обнаружения. Дни болезни или отпуска работника не учитываются, как и время, необходимое на учет мнения представительного органа работников, и не позже шести месяцев со дня его совершения.

Что касается дня обнаружения прогула, то этим днем нужно считать день, когда начальству стало известно о проступке независимо от того, наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий или нет.

Проверяя соблюдение сроков, надо учитывать, что каждый день отсутствия сотрудника на работе без уважительной причины является проступком, а значит, самостоятельным основанием для увольнения работника.

Вторым важнейшим условием надлежащего оформления увольнения за прогул является правильное составление документов. Первым делом работодатель должен зафиксировать факт отсутствия работника на рабочем месте. ТК РФ не устанавливает конкретный документ, который может составляться с такой целью. Это дает право работодателю лично определить его форму и наименование. В качестве такого документа может выступать акт о нарушении работником трудовой дисциплины, докладная или служебная записка и другое.

Факт отсутствия работника также следует отразить в табеле учета рабочего времени.

Перед тем, как применить к работнику меры дисциплинарной ответственности работодатель должен взять с него письменное объяснение. Потребовать можно при личной встрече, направлением письма, телеграммы. Такое требование составляется в произвольной форме и отправляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении получателю. В случае отправки требования по почте два дня отсчитываются с даты получения работником письма.

Если в течение двух рабочих дней, работник не предоставил объяснений, то составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания, в том числе и для увольнения.

По факту отсутствия на рабочем месте, а также письменного объяснения (либо акта об отказе работника давать письменное объяснение, либо акта о непредоставлении работником объяснения) работодатель издает приказ об увольнении.

Датой приказа должно быть число его издания в пределах сроков применения дисциплинарного взыскания, а датой прекращения трудового договора - последний день работы сотрудника. Приказ объявляют работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания. Время отсутствия работника на месте не считается. Если он отказывается, то должен быть подписан соответствующий акт.

В остальном применяется общий порядок оформления прекращения трудового договора. В день увольнения работнику должны отдать трудовую книжку. Если работника нет на месте, то ему нужно направить уведомление о необходимости явиться за ней, либо дать согласие отправить ее по почте. В день отправления уведомления начальство освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случае несовпадения последнего дня работы с днем оформления увольнения. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель должен выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения уволенного.

Что касается расчета, то работодателю необходимо обязан произвести с работником расчет. В ТК РФ отмечено, что выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.