Какие регионы возьмут «отгул» 31 декабря?

Новости 29.11.2019 12:35 187

Вопреки отказу правительства РФ сделать 31 декабря выходным днем, некоторые регионы все же пошли навстречу просьбам населения. В их числе – Томская область и Приморский край.

В понедельник администрация Томской области распорядилась о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря (суббота). Но только для женщин.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», - пояснил губернатор Сергей Жвачкин.

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Власти Приморского края планируют провести опрос жителей, чтобы решить, делать 31 декабря выходным днем или нет. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.

«Считаю, что этот вопрос нужно решать, учитывая мнение жителей нашего края», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время соответствующий опрос появится на сайтах администрации региона и муниципалитетов. Кожемяко добавил, что решение о том, будет ли этот день выходным или нет, будет принято согласно мнению большинства.

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Напомним, ранее депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о назначении 31 декабря выходным днем. По словам авторов документа, сотрудники в этот день все равно работают «спустя рукава». Парламентарии поддержали идею, уточнив, что при этом новогодние каникулы сократятся до двух-трех дней.

Курирующий Алтайский край глава Минтруда Максим Топилин объяснил, что централизованно сделать 31 декабря выходным уже невозможно, так как это решение нужно было принимать в октябре, а теперь – поздно.