Барнаульские застройщики анонсировали свои планы на ближайшие годы

Новости 29.11.2019 12:05 161

Барнаульские застройщики в последнее время вновь стали активно получать разрешения на возведение высотных жилых домов. До 1 июля отмечался застой – начать новый проект решались единицы, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Однако уже в третьем квартале текущего года компании заметно оживились – чиновники согласовали строительство сразу 18 объектов. Кроме того, за последние два месяца получено 6 разрешений на многоквартирные объекты, еще 12 на торговые, производственные, административные здания и храмы, 5 – на инженерные сети и сооружения.

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По данным комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, новые высотные дома появятся по адресам: улица Песчаная, 180; улица 65 лет Победы, 12; улица Семенова, 20 (все - ООО «Строительная инициатива»); улица Монтажников, 6 (ООО «Промстрой»); улица 280-летия Барнаула, 23 (ООО ИСК «Союз»).

Также власти дали добро на строительство блокированных домов на бульваре 9-го Января, 17 (первая, вторая и третья очереди), где в настоящее время уже реализуется проект двухэтажного ЖК «Бульвар». Разрешение получено физлицом.

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Кстати, в реестре есть еще несколько частников - они собираются построить административное здание на улице Пролетарской, 115; бытовое – на проезде 1-м Балтийском, 9/1; ветклинику на ул. Малахова, 96; склад на улице Заринской, 1"е".

Также в ноябре разрешение получила «Мария-Ра», которая возведет очередной магазин в селе Лебяжьем, а ООО ППСФ "Алтайэнергожилстрой" – гараж-стоянку с объектами общественного назначения по проезду Северному Власихинскому, 6.