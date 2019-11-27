Барнаульские застройщики анонсировали свои планы на ближайшие годы

Барнаульские застройщики в последнее время вновь стали активно получать разрешения на возведение высотных жилых домов. До 1 июля отмечался застой – начать новый проект решались единицы, пишет "Алтайский портал недвижимости".
При этом больше половины договоров были заключены в двух регионах Сибири
По данным комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, новые высотные дома появятся по адресам: улица Песчаная, 180; улица 65 лет Победы, 12; улица Семенова, 20 (все - ООО «Строительная инициатива»); улица Монтажников, 6 (ООО «Промстрой»); улица 280-летия Барнаула, 23 (ООО ИСК «Союз»).
Также власти дали добро на строительство блокированных домов на бульваре 9-го Января, 17 (первая, вторая и третья очереди), где в настоящее время уже реализуется проект двухэтажного ЖК «Бульвар». Разрешение получено физлицом.
Рассчитан на основе данных Алтайкрайста и «Института развития строительной отрасли»
Также в ноябре разрешение получила «Мария-Ра», которая возведет очередной магазин в селе Лебяжьем, а ООО ППСФ "Алтайэнергожилстрой" – гараж-стоянку с объектами общественного назначения по проезду Северному Власихинскому, 6.
Ранее их количество упало до 14 за последний год