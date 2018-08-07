Экс-работник алтайской метеостанции рассказал про экстрим на высоте 2,5 км

Новости 29.11.2019 11:45 194

По интернету разлетелось фото расположенного на метеостанции «экстремального туалета» в Республике Алтай, который шокировал многих. Неожиданно выяснилось, что строение уже давно получило свою долю славы во многих странах мира, пишет «МК на Алтае».

Однако оказалось, что уборная на склоне горы является не единственной проблемой работников метеостанции Кара-Тюрек. Она является самой высокой метеостанцией в России, которая располагается на высоте 2600 м на склоне Катунского хребта.

В 2013 году этот туалет признан самым экстремальным в мире. Такой чести его удостоили в рейтинге белорусского подразделения «Интерфакс». После этого он вызвал интерес у туристов и зарубежных журналистов.

Что касается сотрудников метеостанции, то они отмечают, что туалет их не беспокоит из-за ряда других более важных проблем. Об этом рассказал Михаил Курдюмов, экс-начальник метеостанции. Он поведал, что туалет появился там в 1939 году, и сейчас ему уже 80 лет.

«Нас спрашивают, почему нам не сделают нормальный туалет, но могу сказать так - этот туалет – 110-ая проблема, которая есть на метеостанции. Сейчас там работают трое сотрудников, и в не самых лучших условиях. Их зарплаты крайне низкие, а чтобы попить воду, они бросают в бочку снег, он тает. Вот это им приходится пить. Не говоря уже о переработках и другом букете проблем», – объяснил Курдюмов.

По его словам, туалет не так опасен, как всем могло показаться. Под ним находится склон 30-40 метров. Однако не это беспокоит сотрудников метеостанции, точнее это совсем малая часть из груды проблем, которые существуют в этом месте.