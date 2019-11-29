Стало известно, где появятся «умные» остановки в Барнауле

Новости 29.11.2019 10:50 48

28 ноября в администрации Барнаула прошло заседание Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города. Чиновники обсудили реализацию муниципальных приоритетных проектов «Цифровая экономика», «Образование» и «Культура». В частности, наконец, появилась ясность с установкой на территории города «умных» остановочных павильонов.

«Пока мы планируем сделать пять «умных» остановок, оснащенных системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, бесплатным wi-fi, сплит-системой. Будет предусмотрена возможность зарядить телефон, пусть недолго, но возможно эти несколько минут и жизнь человеку спасут в каком-то случае. Человек сможет здесь же погреться, из «бегущей строки» узнать информацию о прибывающем транспорте. На остановках не будут продавать спиртные напитки и табачные изделия, будут - кофе, пирожные», - пояснил замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка.

«Умные» остановки с Wi-Fi и кофе могут появиться в Барнауле Новости 25.10.2019 19:15 Предприниматели обратились с данной инициативой в городскую мэрию 117

Мэрия предполагает установить «умные» остановки по следующим адресам:

остановка «Дом быта» (проспект Ленина, четная сторона);

остановка «Площадь Октября» (четная сторона);

остановка «Краевая клиническая больница» (улица Фомина, 154);

остановка «Площадь Баварина» (Речной вокзал);

остановка «Молодежная» (проспект Красноармейский, четная сторона).

Отметим, сроки появления павильонов пока не называют, но очевидно, это произойдет уже в следующем году.

Из технических ноу-хау барнаульцев в ближайшее время ожидает появление бесплатного беспроводного интернета на территории набережной Оби и Нагорного парка. Как сказано на сайте муниципалитета, для создания в 2020 году зон wi-fi проведена техническая оценка работ, обсуждается финансирование. Деньги выделят из бюджета города. Предполагается, что wi-fi в этой части города должен стать высокоскоростным.