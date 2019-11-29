Минздрав Алтайского края ответил на слухи о дефиците лекарств для ВИЧ-инфицированных

Новости 29.11.2019 11:10 29

В министерстве здравоохранения Алтайского края опровергли информацию, распространенную в социальных сетях и СМИ, о нехватке в регионе лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Речь шла о препарате «Зидовудин» в таблетках. По словам активистов, вместо него пациенты получали препарат в виде сиропа, который рассчитан на детей.

В ведомстве дали понять, что лекарств достаточно в любых формах и пациенты имеют возможность выбрать, как его принимать.

Напомним, 22 ноября у здания правительства Алтайского края активист движения «Пациентский контроль» Сергей Ульянов провел одиночный пикет. Он потребовал у региональных властей решения проблемы с нехваткой препарата. По его словам, прием «Зидовудина» в жидком виде неудобен для пациентов, которым нужно принимать лекарство на протяжении всей жизни.

«Поменяю новые 1,8 л сиропа «Зидовудина» + 60 таблеток "Ламивудина" на старые комбинированные таблетки Зидовудин/Ламивудин», - гласила надпись на плакате активиста.

Опять оптимизация? Что будет с Рубцовским противотуберкулезным диспансером Новости 18.11.2019 7:10 Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию с закрытием стационара 3694

Во вторник, 26 ноября, на странице сообщества «Пациентский контроль» была опубликована информация, в которой сообщалось, что в Барнауле взрослым пациентам вместо «Зидовудина» в таблетках выдали препарат в форме сиропа, предназначенный для лечения ВИЧ у детей.

В группе напомнили, что в 2017 и 2018 году Алтайский край был лидером по числу сообщений о перебоях с препаратами для лечения ВИЧ (2-е и 1-е место соответственно). Особое внимание активисты обращают на 2017 год, когда из-за сильнейших перебоев многим по несколько недель нечем было лечиться.

«К концу 2018 года, благодаря совместным усилиям пациентского сообщества, было привлечено внимание Минздрава к проблемам в регионе, ситуация начала улучшаться. В 2019 году регион на 8-м месте по количеству сообщений о перебоях. Но регион нашел другой способ «отличиться» - сиропы», - объясняют они.

«Что делать людям?» Жизненно важный препарат вернут в алтайские аптеки через неделю Новости 06.11.2019 7:10 Льготникам преднизолон доступен постоянно 3923

В Минздраве уточнили, что лекарство в разных формах имеет одинаковый эффект. Детского лекарства накопилось достаточно много из-за несбывшегося прогноза. Предполагалось определенное количество ВИЧ-положительных новорожденных от инфицированных матерей. Однако здоровых детей родилось гораздо больше, из-за чего появились излишки лекарства.

В Алтайском крае, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано более 31,5 тысяч человек, инфицированных ВИЧ при общей численности населения в 2,33 млн человек. За первые 10 месяцев 2019 года на территории края выявлено 1806 новых случаев заражения. «Зидовудин» - один из главных препаратов при терапии ВИЧ, выпускается в таблетках для взрослых и в сиропе для детей.