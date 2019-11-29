Минздрав Алтайского края ответил на слухи о дефиците лекарств для ВИЧ-инфицированных

В министерстве здравоохранения Алтайского края опровергли информацию, распространенную в социальных сетях и СМИ, о нехватке в регионе лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Речь шла о препарате «Зидовудин» в таблетках. По словам активистов, вместо него пациенты получали препарат в виде сиропа, который рассчитан на детей.
В ведомстве дали понять, что лекарств достаточно в любых формах и пациенты имеют возможность выбрать, как его принимать.
Напомним, 22 ноября у здания правительства Алтайского края активист движения «Пациентский контроль» Сергей Ульянов провел одиночный пикет. Он потребовал у региональных властей решения проблемы с нехваткой препарата. По его словам, прием «Зидовудина» в жидком виде неудобен для пациентов, которым нужно принимать лекарство на протяжении всей жизни.
«Поменяю новые 1,8 л сиропа «Зидовудина» + 60 таблеток "Ламивудина" на старые комбинированные таблетки Зидовудин/Ламивудин», - гласила надпись на плакате активиста.
Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию с закрытием стационара
Во вторник, 26 ноября, на странице сообщества «Пациентский контроль» была опубликована информация, в которой сообщалось, что в Барнауле взрослым пациентам вместо «Зидовудина» в таблетках выдали препарат в форме сиропа, предназначенный для лечения ВИЧ у детей.
В группе напомнили, что в 2017 и 2018 году Алтайский край был лидером по числу сообщений о перебоях с препаратами для лечения ВИЧ (2-е и 1-е место соответственно). Особое внимание активисты обращают на 2017 год, когда из-за сильнейших перебоев многим по несколько недель нечем было лечиться.
«К концу 2018 года, благодаря совместным усилиям пациентского сообщества, было привлечено внимание Минздрава к проблемам в регионе, ситуация начала улучшаться. В 2019 году регион на 8-м месте по количеству сообщений о перебоях. Но регион нашел другой способ «отличиться» - сиропы», - объясняют они.
Льготникам преднизолон доступен постоянно
В Минздраве уточнили, что лекарство в разных формах имеет одинаковый эффект. Детского лекарства накопилось достаточно много из-за несбывшегося прогноза. Предполагалось определенное количество ВИЧ-положительных новорожденных от инфицированных матерей. Однако здоровых детей родилось гораздо больше, из-за чего появились излишки лекарства.