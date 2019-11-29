Глава Алтая поменял министра здравоохранения

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Алтай назначен Сергей Коваленко. Он сменит на этом посту Андрея Макина, которого бывший глава региона Александр Бердников назначил чуть менее года назад – 19 декабря 2018-го. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
Андрей Макин был отправлен в отставку по инициативе недавно избранного губернатора Олега Хорохордина, пишет издание со ссылкой на инсайдеров. Сергей Коваленко в прошлом был замминистра, последние несколько лет – главный врач Майминской районной больницы. Медицинское сообщество в целом позитивно отреагировало на перемены в министерстве.
Крупный митинг прошел в Республике Алтай в селе Карлушка
После известия о грядущем назначении Сергея Коваленко активизировались слухи о кадровых перестановках в правительстве. Согласно одной из версий, экс-глава Майминского района Евгений Понпа может стать министром сельского хозяйства.
Официальное обращение они направили врио главы Республики Алтай