Глава Алтая поменял министра здравоохранения

Новости 29.11.2019 10:15 91

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Алтай назначен Сергей Коваленко. Он сменит на этом посту Андрея Макина, которого бывший глава региона Александр Бердников назначил чуть менее года назад – 19 декабря 2018-го. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Андрей Макин был отправлен в отставку по инициативе недавно избранного губернатора Олега Хорохордина, пишет издание со ссылкой на инсайдеров. Сергей Коваленко в прошлом был замминистра, последние несколько лет – главный врач Майминской районной больницы. Медицинское сообщество в целом позитивно отреагировало на перемены в министерстве.

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Сергей Коваленко родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный медицинский университет, Сибирскую академию госслужбы. С 2001 про 2008 годы — хирург, заведующий отделением Майминской ЦРБ, с 2008 по 2012 годы – заместитель главы администрации Майминского района, в 2012 году — главный врач Майминской ЦРБ, затем до 2017 года – заместитель министра здравоохранения Республики Алтай, после чего вновь был назначен главным врачом майминской райбольницы.

После известия о грядущем назначении Сергея Коваленко активизировались слухи о кадровых перестановках в правительстве. Согласно одной из версий, экс-глава Майминского района Евгений Понпа может стать министром сельского хозяйства.