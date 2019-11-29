Подростки насмерть забили арматурой двух мужчин на Алтае

Новости 29.11.2019 9:55 97

Два несовершеннолетних предстанут перед судом в Алтайском крае. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц. Информация размещена на сайте регионального следкома.

Установлено, что в сентябре два подростка, 15 и 16 лет, жестоко избили 52-летнего селянина арматурой. Они заподозрили, что его знакомый украл запчасти. Во время избиения в дом зашел мужчина 37 лет, подростки избили и его, используя, в том числе, дверцу от печи. После расправы подростки скрылись, а потерпевшие скончались на месте от полученных травм.

Следователям при помощи современной криминалистической техники удалось изъять значимые следы с места преступления и убийство было раскрыто. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали частично, отрицая факт умысла на причинение смерти потерпевшим.

Однако результаты более чем 50 судебных медико-криминалистических, биологических, комплексных и других экспертиз, показания свидетелей и иные следственные действия, свидетельствуют об умышленных действиях подростков.

По результатам расследования в органы системы образования в порядке направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.