Депутаты Госдумы рассказали о том, какой должен быть размер курортного сбора

Новости 29.11.2019 9:25 84

Размер туристического сбора, который запланировано ввести в России в 2021 году, должен будет составлять минимум 20-30 рублей. На сегодняшний день этот вопрос активно обсуждается. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

Вначале такой сбор будет введен в нескольких пилотных регионах. В четверг, 28 ноября, Диденко рассказал, что проект закона поступит в Госдуму в ближайшее время. Предполагается, что законопроект с учетом внесенных комитетом Госдумы предложений вступит в силу с 2021 года.

«Не обсуждается конкретный размер, но он [туристический сбор], должен быть небольшим для того, чтобы его запустить. Символическим, по аналогии с курортным сбором, 100 рублей (максимальный размер курортного сбора - прим.ред). В любом случае нужно с чего-то начать и дать субъекту на усмотрение. Чтобы это хоть что-то представляло, наверное, [туристический сбор должен составлять] не менее 20-30 рублей, вплоть до 100 рублей", - сказал Диденко, отметив, что в среднем такой размер не может увеличить стоимость туристического продукта больше чем на 1-1,5%.

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По словам депутата, сбор будет взиматься как и курортный – через организации, которые предоставляют гостиничные услуги. Также отмечается, что реализовать предложение ряда муниципалитетов о взимании сбора через предприятия общепита и торговли для охвата тех туристов, которые не остаются на ночевку в исторических городах, технически не представляется возможным.

Кроме того, он пояснил, что сейчас идет активное обсуждение вопроса о запуске такого сбора в пилотных регионах. Однако не уточнил географию предполагаемых участников эксперимента.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора также предполагается при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.