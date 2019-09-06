Власть тут - Найдена. Когда депутаты расстанутся с осужденным главой?

Новости 29.11.2019 7:10 385

Внеочередная сессия Каменского райсобрания депутатов пройдет в пятницу, 29 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте муниципалитета. Вопреки ожиданиям, пока народные избранники не станут рассматривать вопрос о лишении полномочий недавно осужденного главы района Федора Найдена.

В повестке значатся всего три вопроса. Два из них касаются поправок в районном бюджете, а третий посвящен изменениям в налоговой системе. Отметим, что на этой сессии пока еще не будет рассмотрен вопрос о лишении Федора Найдена полномочий главы района.

На сегодняшний день его полномочия приостановлены. Во вторник, 26 ноября, суд признал Найдена виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

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Адвокат Евгений Коноваленко рассказал «Политсибру», что с приговором сторона защиты не согласна и в ближайшее время вердикт будет обжалован.

«Если вышестоящая инстанция встанет на нашу сторону, то Федор Найден вернется к своим обязанностям главы района. В противном случае депутаты по закону могут принять решение о прекращении его полномочий в связи с обвинительным приговором», - объяснил он.

Коноваленко добавил, что апелляцию он подаст после ознакомления с приговором. Документ будет предоставлен ему судом в течение нескольких дней.

Между тем в отсутствие Найдена за его место развернулась серьезная борьба. В конце октября депутаты Каменского райсобрания проголосовали за снятие полномочий с врио главы района Евгении Гордиенко. Под документом подписались 12 депутатов из 20. Полномочия возложили на другого замглавы администрации района - Алексея Жихаренко. Однако после общественного резонанса и подачи иска от Гордиенко в суд она была восстановлена в своих полномочиях.

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Ранее руководитель аппарата Каменского райсобрания депутатов Андрей Сиротенко объяснил «Политсибру», что разногласия депутатов с Гордиенко не имеют принципиального значения, так как она не является полноправным главой муниципалитета.

«Она, как и Алексей Жихаренко, являются заместителями главы администрации. Депутаты просто приняли решение о передаче полномочий от одного зама на другого. В любом случае вопрос решится после окончания судебного процесса главы района Федора Найдена. Если суд примет решение не в его пользу, то само собой, его полномочия будут окончательно прекращены, но в ином случае он вернется на свой пост и тогда будет не важно то, что сейчас происходит», - комментировал Сиротенко.

Напомним, что в августе 2018 года Найдена отстранили от должности в связи с уголовным преследованием по делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, глава района требовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных бизнесменов. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которым руководит его родственница.