Владимир Рыжков намерен вернуться в Госдуму России

Новости 28.11.2019 18:20 205

Экс-депутат Госдумы от Алтайского края, а ныне член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу России. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы».

На вопрос ведущего, будет ли он пробовать баллотироваться, Рыжков ответил утвердительно.

«Я буду однозначно, да. Ровно для того, чтобы показать вам, что Дума может быть другой. И что может быть такая Дума, которая не делает своему обществу гадостей», - отметил он.

Владимир Рыжков намекнул на участие в думских выборах 2021 года Новости 15.06.2019 9:21 При этом он добавил, что шансы либеральной и демократической оппозиции возросли 322

Также он отметил действия партии «Единая Россия», которая по его словам, совершенно правильно готовится, так как потерпела очень чувствительное поражение в прошлом году.

«Проиграла что-то вроде 17 кампаний региональных в прошлом году. В этом году она выступила получше, но тоже не блестяще. Ее рейтинг невысок и не растет. ЕР понимает, что народ злой – уже по все вышеперечисленным обстоятельствам. И она пытается имидж свой перезапустить, пытается найти новых молодых лиц, предложить популистскую программу», - сказал политик.

Ранее Владимир Рыжков заявил о намерении попробовать силы на выборах в Госдуму 2021 года. Напомним, в сентябре 2016 года Рыжков баллотировался в Госдуму по Барнаульскому одномандатному округу. Однако в итоге политик набрал немногим более 11 %, пропустив вперед всех представителей парламентских партий.