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Владимир Рыжков намерен вернуться в Госдуму России

Новости
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Экс-депутат Госдумы от Алтайского края, а ныне член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу России. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы».

На вопрос ведущего, будет ли он пробовать баллотироваться, Рыжков ответил утвердительно.

«Я буду однозначно, да. Ровно для того, чтобы показать вам, что Дума может быть другой. И что может быть такая Дума, которая не делает своему обществу гадостей», - отметил он.

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При этом он добавил, что шансы либеральной и демократической оппозиции возросли

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Также он отметил действия партии «Единая Россия», которая по его словам, совершенно правильно готовится, так как потерпела очень чувствительное поражение в прошлом году.

«Проиграла что-то вроде 17 кампаний региональных в прошлом году. В этом году она выступила получше, но тоже не блестяще. Ее рейтинг невысок и не растет. ЕР понимает, что народ злой – уже по все вышеперечисленным обстоятельствам. И она пытается имидж свой перезапустить, пытается найти новых молодых лиц, предложить популистскую программу», - сказал политик.

Ранее Владимир Рыжков заявил о намерении попробовать силы на выборах в Госдуму 2021 года. Напомним, в сентябре 2016 года Рыжков баллотировался  в Госдуму по Барнаульскому одномандатному округу. Однако в итоге политик набрал немногим более 11 %, пропустив вперед всех представителей парламентских партий.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: i1.wp.com

Комментарии (1)

1000

Денис

У нас историков в госдуме как раз не хватает. Ляди-гимнастки есть, спортсмены-дегенераты есть, прочие АнтоныШтопаные есть. А вот историков-нет. Вопрос к народу. Может быть экономистов избирать-таки начнем?

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