Дамба в Чарышском районе может быть введена в эксплуатацию до конца года

На строительство дамбы в Чарышском районе ушло два года. На текущий момент работы по ее возведению выполнены в полном объеме. Высотные отметки, откосы, каменная наброска, выстилка геотекстилем - все параметры соответствуют проектным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Дамба предназначена для защиты 755 жилых домов с населением 1831 человек, а также приусадебные участки общей площадью 35 гектаров, автомобильную дорогу, котельную, водопроводные и тепловые сети, школы, детские сады, амбулаторию, клубы, магазины. Весной этого года даже недостроенная дамба удержала половодье.
«С тем уровнем воды, который обрушился на села Красный Партизан и Чарышское в 2014 году, эта дамба справится», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин после осмотра объекта.
Повышение уровня воды в Чарыше 21 мая привело к подтоплению нескольких домов в Усть-Кумире и нарушению транспортного сообщения
Комиссией запланировано ввести объект в эксплуатацию до конца года. Общий объем финансирования составил почти 139 млн рублей.
Минприроды края продолжает работу по включению в программу федерального софинансирования новых объектов. До 2022 года планируется реализовать два масштабных проекта по капитальному ремонту гидротехнического сооружения у села Зеленый Луг Родинского района (общая стоимость - 38 млн рублей) и ограждающей дамбы в Тальменке (42 млн рублей).