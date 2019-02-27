Газ vs уголь: какие тренды выведут экологию Барнаула из кризиса

Новости 04.12.2019 7:10 168

В последнее время в Барнауле фиксируются случаи закрытия газовых котельных в пользу теплоцентралей – за два с лишним года закрыты четыре котельные, работавшие на экологически чистом «голубом топливе». Как это повлияет на городскую атмосферу, разбирался «Политсибру».

Закрытие газовых котельных и замена их угольными – явно негативная тенденция, поскольку газовые агрегаты имеют ряд неоспоримых преимуществ перед угольными. Это и более высокая экономическая эффективность, и минимизация вреда, наносимого экологии города.

Экономическая составляющая

Коэффициент полезного действия (КПД) котельной, работающей на «голубом топливе» значительно выше, чем КПД котельной, работающей на угле. В конкретном цифровом выражении это выглядит следующим образом: КПД газового котла составляет 91-95%, в то время как КПД угольного котла достигает 52-60%. Сравнение явно не в пользу последнего.

Кроме того, газификация позволяет снижать логистические издержки – для перехода на газ достаточно единожды подключиться к трубе, чтобы обеспечить бесперебойную подачу топлива, в то время, как уголь требуется привезти, перегрузить, складировать и обеспечить ему необходимые условия хранения. И это еще не все – после сгорания угля в топках придется почти все эти манипуляции проделать и с твердыми отходами, остающимися от его сжигания: их нужно будет грузить, возить и утилизировать.

Помимо всего вышеперечисленного устраняются факторы нестабильности, такие как перебои в поставках, их задержки в пути, несоответствие качества твердого топлива заявленному. Все эти случаи нередки и зачастую приводят к проблемам с теплоснабжением отдельных объектов, районов и даже целых городов.

Экологический аспект

Экологичность газа общеизвестна – при его сгорании выделяется минимальное количество газов, загрязняющих атмосферу, а в воздух не выбрасываются твердые частицы (сажа и так далее). Еще одним немаловажным аргументом в пользу газа служит тот факт, что при его использовании не остается твердых отходов, которые приходится утилизировать, увеличивая тем самым загрязнение окружающей среды.

В Минприроды Алтайского края «Политсибру» разъяснили, что при сжигании угля в котлах в окружающую атмосферу поступает целый ряд загрязнителей, оказывающих вредоносное воздействие на организм человека. При полном сгорании угля из него образуются углекислота и вода, а также сернистый (и серный) ангидрид. При неполном сгорании этих материалов получаются продукты горения, содержащие не только окись углерода, но также горючие соединения, заключающие углерод, водород и частью кислород и азот, и, кроме того, уголь в мелкоразделенном состоянии — в виде сажи. Дым от ископаемых углей трудно рассеивается в атмосфере, и потому там, где много фабрик, отапливаемых ископаемым углем, дым держится в атмосфере, вредит её чистоте, осаждает хлопья сажи.

Влияние продуктов горения на человека

Наиболее подвержены рискам возникновения заболеваний и преждевременной смерти в связи с хронической экспозицией продуктам неполного сгорания древесины и угля женщины и дети. Воздействие продуктов горения древесины и угля на беременных связано с увеличением количество мертворождений и снижения массы тела новорожденных младенцев.

По словам специалистов ведомства, последние исследования показали, что даже кратковременное воздействие продуктов горения – в частности, твердых взвешенных частиц, способны вызывать не только заболевания органов дыхания, но и сердечнососудистой системы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила продукты горения твердого органического топлива, попадающие во внутреннюю атмосферу дома в топ-10 ведущих рисков возникновения заболеваний дыхательной системы (удельный вес 2,7% среди всех остальных рисков), приводящих к преждевременной смерти ежегодно 2 миллионов человек от воспалительных заболеваний легких, хронической обструктивной болезни легких, рака легких и других видов онкологических заболеваний.

Так исследования на добровольцах показали, что даже кратковременное воздействие продуктов сгорания древесины приводит к увеличению сворачиваемости крови, увеличения жесткости артерий, развитию системного воспаления и нарушений в сосудистых стенках, что в совокупности является предрасполагающими факторами для сердечнососудистых заболеваний.

Различные смеси высокой концентрации из твердых частиц и газов, образующиеся при сжигании угля, увеличивают темпы роста числа заболеваний дыхательных путей человека, обостряют развитие астмы, усиливают головные боли и боли в грудной клетке, ухудшают деятельность легких и являются главной причиной повышенной утомляемости легко восприимчивой части жителей крупных городов.

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Особая важность газификации для Барнаула

Дело в том, что, помимо общих моментов, касающихся экологичности того или иного вида топлива, в случае с Барнаулом следует учитывать его географические особенности. Как рассказала «Политсибру» начальник комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды алтайского гидрометцентра Кира Шутова, в морозы рассеивание [смога] происходит плохо, но тут надо смотреть не только температуру за окном – а еще и оценивать ту метеорологическую ситуацию, которая отмечается в конкретный период.

«Дело в том, что у нас зимой по условиям географического нашего расположения погоду определяет Сибирский, или как его еще иногда называют, Азиатский антициклон. В условиях антициклона характерными являются очень низкие температуры воздуха и наличие задерживающего слоя. С ростом высоты от земли температура выше, чем у поверхности земли. И в этом случае у нас загрязняющие вещества, которые поступают в атмосферу из разных источников – печей, автомобилей и других возможных вариантов – они не поднимаются вверх при наличии задерживающего слоя, а, наоборот, прижимаются к земле, оставаясь на высоте нашей жизнедеятельности. При этом концентрации загрязняющих веществ могут значительно возрастать», – пояснила Шутова.

Что делать?

Несмотря на постепенный переход предприятий и частных домовладений на природный газ, ситуация остается достаточно напряженной – Барнаул регулярно входит в рейтинги городов с высокими показателями загазованности воздуха. И закрытие газовых котельных в пользу создания угольных – это очередной шаг к усугублению и без того непростой экологической обстановке в городе.

Остается лишь надеяться, что здравый смысл возобладает над соображениями сиюминутной выгоды и энергетическая стратегия Барнаула все-таки будет переориентирована на более эффективные тренды в сфере использования энергоносителей.