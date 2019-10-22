Барнаульцы за месяц внесли 100 предложений по изменению застройки города

28 ноября истекает срок обсуждения новых правил землепользования и застройки Барнаула. На данный момент поступило около 50 обращений, содержащих более 100 предложений. Документ будет доработан перед тем, как его рассмотрят депутаты Барнаульской гордумы, сказано на сайте БГД.
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов отметил, что ПЗЗ разработаны для того, чтобы привести в соответствие Генплан Барнаула с действующим законодательством. Правила землепользования и застройки должны создавать условия «для устойчивого развития на территории города, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав юридических и физических лиц, привлечения инвестиций».
Экспозиции будут работать по 6 адресам
Проект ПЗЗ размещен на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города. Также с документацией можно было ознакомиться в районных администрациях. Для общественных обсуждений отводился ровно месяц - с 28 октября по 28 ноября. Как сообщалось ранее, никакого ажиотажа экспозиции не вызвали. Количество посетителей оказалось минимальным.
На данный момент, по словам Дмитрия Аристова, поступило около 50 обращений, содержащих более 100 предложений. Свои предложения направили и депутаты Барнаульской гордумы. Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ, в которую входят зампредседателя БГД Сергей Струченко и депутат Ксения Белоусова, рассмотрит поступившие предложения и с их учетом доработает ПЗЗ. Очевидно, что документ примут уже в следующем году.
Что изменилось на этих территориях
Проверка проводилась с санкции прокуратуры
Пожалуй, наиболее радикальное предложение разработчиков касается изменений, предусмотренных в квартале, ограниченным улицами Пролетарской, Никитина, проспектами Красноармейский и Социалистический. Вся эта территория будет отнесена к так называемой зоне СОД-2. Это означает, что здесь могут на законных основаниях появиться жилые дома, высотой до 25 этажей (или 75 м).
Последние месяцы в разных частях этого квартала активно идет снос деревянных старых домов, многие из них – еще дореволюционной постройки. Они представляют из себя не только архитектурную, но и культурно-историческую ценность.
Такой вывод следует из анализа новой редакции правил землепользования и застройки