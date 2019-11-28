В РЖД рассказали, когда запустят «Ласточку» между Барнаулом и Новосибирском

Новости 28.11.2019 15:50 59

В 2020 году будет запущен скоростной поезд «Ласточка». Скоростные поезда появятся по всех территории Западной Сибири. Самый первый поезд начнет курсировать между Новосибирском и Барнаулом. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги», пишет ТАСС.

РЖД рассматривалась возможность запуска «Ласточек» на маршрутах Сибири в 2020-2021 годах. Планировалось, что движение поездов будет запущено от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Чтобы эти планы реализовать, необходимо модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

«Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов «Ласточка», и первым направлением, приоритетным, первоочередным направлением смотрится участок Новосибирск – Барнаул», - объяснили в РЖД.

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«Ласточка» - скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens, который может развивать скорость до 160 км/ч. Сейчас локализованное на территории России производство «Ласточек» расположено в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.